台東知本光電開發案 縣府今宣布終止契約

爭議3年的台東知本光電開發案，日前縣府繼不同意廠商展延申請後，今天再發聲明終止與廠商開發契約。縣府表示，終止契約的決定，縣府與和廠商已充分溝通。卡大地布部落及環境權基金會律師黃馨雯說，肯定縣府的決定，期盼政府機關未來在部落開發前，要落實諮商。

縣府聲明指出，知本光電開發案終止契約，主要是廠商部分工作內容和項目還沒有完成，對於部落的協調溝通也不符期待，基於維護部落權益及尊重土地環境的永續發展，終止與廠商的契約，並依約續辦終止契約後相關事宜。

知本光電開發案是縣府於2017年辦理規畫，2019年市公所及開發商舉辦部落諮商同意權投票，結果以187票比173票，同意開發案。不過，部落反對開發族人認為政府諮商及投藥過程有瑕疵，多次陳情抗議，並向台北高等行政法院聲請停止執行獲准。

開發廠商提出抗告，最高行政法院裁定駁回部落聲請。而知本光電開發案依照展延契約應於今年4月完成開發，但因開發許可程序仍未完成，縣府上月同意廠商再展延6個月，但由於廠商部分工作內容和項目未完成，縣府日前不同意展延，今天終止契約。

不過，由於縣府宣布光電開發終止契約，卡大地布反對與同意開發族人心情大不同。反對開發族人肯定縣府的決定是正確的，今後縣府對部落傳統領域開發必須先主動告知部落。同意開發的族人則表示遺憾，認為廠商都有開說明會，程序也是依規定辦理。

環境權基金會律師黃馨雯說，台東縣政府要停止契約權利來終止與廠商的契約，這部分她給予肯定，不然亂象會持續，但要怎樣避免類似的開發案在原鄉部落衍生問題，縣府或中央原民會一定要在開發前，落實與部落的諮商，甚至建議原民會啟動諮商辦法的修正。