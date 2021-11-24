爭議4年知本光電案 台東縣政府：終止契約關係

爭議4年的台東縣知本光電開發案，台東縣政府今天上午宣布終止與簽約廠商的契約關係。

民國106年11月3日時任台東縣長黃健庭在台東縣議會宣布要在台東知本海邊、過去是「捷地爾開發用地」的161公頃基地，打造台灣最大的太陽能發電示範區，每年產生的電是台東年用電22％。

不過，環保團體指稱開發基地是國際重要野鳥棲地，反對開發案；另外，知本卡大地布部落已將這塊基地劃為傳統領域，但部落對開發太陽能也有正反意見。

民國107年4月2日台東縣政府完成招標，卡大地布部落部分成員及環團開始展開陳情、抗議活動，反對開發，要求台東縣政府解約，同時提出多項法律訴訟。日前業者提出第3次展延開發，台東縣政府未同意。

台東縣政府今天上午發布新聞稿指出，有關知本光電計畫，台東縣政府依約終止與簽約廠商的契約關係。