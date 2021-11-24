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安捷新飛機亮相 台東觀光增亮點醫護再提升

中央社 / 台東縣24日電

台東豐年機場安捷飛航訓練中心購買全新11人座雙螺旋槳P2012型飛機，今天首度亮相，業者希望在明年1月首航，投入台東空中旅遊；另外，未來也將填補離島醫療後送能量。

安捷飛航訓練中心自義大利引進的P2012型飛機，11月17日飛抵台東豐年機場，今天邀請台東副縣長王志輝和交通及觀光發展處人員前往參訪，說明未來的營運計畫。

董事長高健祐導覽時表示，這架飛機能搭載9名乘客，加上機師2名共11人，時速360公里，最大航程1700公里，是一架多用途商用飛機，未來投入台東空中旅遊導覽，主要3航線是台東縱谷線、海岸線、離島線，都很有特色，每趟行程30至45分鐘。

高健祐說，另外，也將填補台東醫護能量，在空勤直升機救難任務吃緊時協助蘭嶼、綠島的後送，同時也讓離島的醫療後送或是台東轉診外縣市時多一種選擇；尤其是醫療後送部分，台東至台北原本3個小時的時程，可以縮短至1個小時，這對台東醫療後送量能有一定的提升，這也是台東縣政府積極合作的重要目標。

聯合國際救援執行長徐震宇說，除填補國內離島後送能量外，還有外籍人士部分，因沒有健保，無法用公務航空器執行醫療護送，但在國外的商業保險是可支付航空醫療費用，這時候就可以透過安捷運送。

台東副縣長王志輝表示，台東有發展空中觀光導覽優勢，畢竟有花東縱谷及東海岸的空中路線，未來，還可以跟熱氣球整合，開發熱氣球開幕及閉幕的空中觀光遊覽；另在醫療方面，安捷公司也可提供後送服務，相關法規的開放，會和安捷公司一起和民航局溝通。

安捷營運副總臧運國表示，新機通過民航局檢驗後，將可取得普通航空業執照，希望明年1月就可以首航，展開營運。

台東 民航局 機場

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