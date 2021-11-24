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國道1南下八堵匝道自動分流違規 荷包大失血擬改2車道

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
國道1南下八堵匝道自動分流屬違規，民眾恐荷包大失血，研議改2車道。記者游明煌／攝影
國道1南下八堵匝道自動分流屬違規，民眾恐荷包大失血，研議改2車道。記者游明煌／攝影

國道一號路南下1公里處八堵匝道，因只有畫設一個車道，但往麥金路的車流相當大，民眾長期以來通常「自動分流」成為兩車道行駛進行左、右轉，但因檢舉達人不斷檢舉，車子確實壓到路肩屬違規行為，很多民眾都被開罰單，荷包大失血引發民怨。高速公路局今天會勘，因同意在1個月內，如果匝道安全檢測無虞，即可畫設雙車道，並往後推30公尺。

立委蔡適應今天會高速公路局、國道警方等相關單位會勘，研議改善方式，蔡適應說，這裡違規的情況並不是特例，而是通例，大家都是這樣子開，因車流量太大，需要改善，避免民眾一再違規而不自知，造成荷包失血。

蔡適應表示，經今天會勘後有2項結論，高速公路局認為路幅是夠的，認為從單車道變成雙車道可行，可往後延伸30公尺，在1個月內12月24日前完成評估，如果檢測沒有安全問題即可畫設；另外，針對檢舉案建議警方暫時不處理，等12月24日後再看如何處理。

議員林旻勳說，匝道只有一個車道，車流量非常大，不管任何時段都是併排行車，如果沒有雙車道可能會塞得非常嚴重，他自己也被開過單，長期都併排使用，民眾被開單怨聲載道，要求要改雙車道符合現況。

議員張之豪指出，很多人都是雙車道使用，檢舉達人一直檢舉，讓民眾發現原來雙車道使用是違規，到安樂區的一定會靠右等右轉，改為雙車道是目前解決的方式。

高速公路局北區養護工程處分局長林炳松說，畫雙車道是畫得出來的，但匝道建50年了，還要進一步檢核，如果結構安全無虞就可以畫設；至於開放路肩有一定的條件及車流量多少以上等，這部分會來研議，列為第二階段來評估，目前還是要依規定不要在路肩等右轉。

國道一隊國道一隊警察隊小隊長許明哲說明，目前匝道只有單一車道，依規定如果車子有壓到路肩就屬違規，可處3到6千元罰鍰，除非超車不能，不能有併排行駛的狀況，要依序行駛，因為有不少檢舉案，警方只能依規定處理。

國道1南下八堵匝道自動分流屬違規，民眾恐荷包大失血，研議改2車道。記者游明煌／攝影
國道1南下八堵匝道自動分流屬違規，民眾恐荷包大失血，研議改2車道。記者游明煌／攝影
國道1南下八堵匝道自動分流屬違規，民眾恐荷包大失血，研議改2車道。記者游明煌／攝影
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國道1南下八堵匝道自動分流屬違規，民眾恐荷包大失血，研議改2車道。記者游明煌／攝影
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