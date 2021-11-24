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安捷航空新飛機 將提供台東空中導覽及醫療後送服務
安捷航空公司引進全新義大利生產的P2012型雙螺旋槳飛機，日前飛抵台東豐年機場，今天首度開放媒體參訪，並由公司董事長高健祐導覽說明。他說將與縣府合作朝空中導覽及醫療後送發展，預計明年中下旬開始起航。
高健祐說，P2012型雙螺旋槳飛機，能搭載9名乘客，加上機師2名共11人，可連續飛行4小時，是一架多用途的商用飛機，可依不同需求，做彈性調整，包括空中遊覽、空拍、跳傘、載貨及醫療後送等，符合台東觀光及醫療期待。
他說，醫療後送部分，台東至台北原本3個小時的時間，可以縮短至1個小時，這對台東醫療後送量能有一定的提升，這也是縣府積極和公司合作的重要目標。
副縣長王志輝說，台東有發展空中觀光導覽優勢，畢竟有花東縱谷及東海岸的空中路線，未來，還可以跟熱氣球整合，開發熱氣球開幕及閉幕的空中觀光遊覽；另在醫療方面，安捷公司也可提供後送服務，相關法規的開放，會和安捷公司一起和民航局溝通。
高健祐表示，台東自然景觀多元性，且航線少，非常適合開發空中觀光遊覽，計畫縱谷、海岸及離島3條空中觀光遊覽航線。目前已進入第3階段審查，順利的話，年底完成5階段審查，明年中下旬就可正式展開營運。
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