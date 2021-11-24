台東流浪犬貓恐對生態敏感區造成衝擊 生態工作者關心

台東林管處與池上鄉富興社區共同維護管理的池上興富濕地，生態物種豐富，是周遭淺山地區動物的避難所，但近來社區巡守隊在濕地發現成群流浪貓狗，恐對濕地生態造成影響。台東林管處表示，將要求工作站對興富濕地巡守強度和頻度增加。

林管處關山工作站主任莊瓊昌表示，工作站都有定期派員到興富濕地巡守，但並未回報有流浪貓狗增加的現象，若社區巡守隊觀察屬實，將會要求工作站對興富濕地巡守的強度和頻度增加，想辦法保護濕地內的動物安全。

社區生態工作者林國欽說，濕地除了外來種泰國鱧的侵入問題外，也有過穿山甲遭流浪犬隻攻擊的案例，且近來流浪貓狗也有增加的趨勢，相當擔憂流浪或放養的貓犬會對該濕地生態造成影響，建議相關單位應當重視對濕地帶來的衝擊與影響。

池上鄉青農魏瑞廷的有機田也面臨著同樣的問題，他紀錄到周遭浪犬或是未繫養的家犬在田區獵殺花嘴鴨幼雛和秧雞，自己只能無奈的幫牠們收屍。生態工作者林耿弘說，建議農委會應當速立法，於生態敏感帶、友善田區、國家公園等處的流浪貓狗視同外來入侵種處置。