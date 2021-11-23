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歡慶締盟2周年 日本盛岡市建碑紀念與花蓮市友好情誼

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
日本盛岡市為紀念與花蓮市締盟2周年，在盛岡城跡公園建置紀念碑，昨天啟用。圖／花蓮市公所提供
日本盛岡市為紀念與花蓮市締盟2周年，在盛岡城跡公園建置紀念碑，昨天啟用。圖／花蓮市公所提供

花蓮市公所前年11月與日本盛岡市締結友好城市，雖因疫情影響互訪交流，但深厚情誼不受影響，為紀念結盟2周年，日方在盛岡城跡公園設置紀念碑，昨天揭幕，讓彼此友誼更加深化。

花蓮市公所表示，揭幕儀式昨天上午舉行，由盛岡市長谷藤裕明主持，安排歌謠吟唱搭配太鼓，更有3名當地少女穿著阿美族、太魯閣族及撒奇萊雅族的原住民服飾，很有台灣味。

花蓮市長魏嘉賢錄製一段祝賀影片在現場播放。他表示，兩地因為盛岡山車結緣，前年11月24日締結友好城市，雖然因疫情影響無法實體交流，但仍持續關懷對方，去年日本疫情嚴重時，市公所送了防疫物資給盛岡市在內的姊妹市，讓防疫無國界，友情傳千里；去年11月締盟周年，市公所也委託藝術家設計裝置藝術「倆相好」，安放在市區水牛公園，以兩個分別是白色和不鏽鋼的人形，勾勒出擁抱的雕塑體態，代表花蓮市擁抱世界各地的友善意象。

盛岡友好城市紀念碑以花蓮及盛岡市石材為底，將盛岡山車的主題人物「矢之根」及花蓮的三大原住民圖騰融入其中，並加入書法及石雕工藝技術，交融日本、台灣元素。

揭幕儀式上，盛岡市長谷藤裕明表示，透過設置紀念碑，盼彼此友誼更源遠流長；花蓮市長魏嘉賢期待疫情早日趨緩，能再次造訪盛岡市，好好欣賞這座精致的紀念碑。

花蓮市長魏嘉賢錄製一段祝賀影片，在日本盛岡市紀念碑揭幕時播放。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉賢錄製一段祝賀影片，在日本盛岡市紀念碑揭幕時播放。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所去年慶祝與盛岡市締盟周年，在水牛公園設置裝置藝術「倆相好」；魏嘉賢錄製祝賀影片，昨在日本盛岡市紀念碑揭幕時播放。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所去年慶祝與盛岡市締盟周年，在水牛公園設置裝置藝術「倆相好」；魏嘉賢錄製祝賀影片，昨在日本盛岡市紀念碑揭幕時播放。圖／花蓮市公所提供

花蓮 疫情 日本

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