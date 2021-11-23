串聯善心企業 暖師與民代合力捐物資送暖

為關懷弱勢家庭，基隆市議員童子瑋聯合葛承澐老師號召眾多企業單位共同做愛心，今天上午至仁愛區公所捐贈1批愛心物資，包括米食、罐頭、沙拉油、衛生紙、洗髮精等民生必需用品，轉贈區內的低收和中低收入戶。葛承澐老師也帶領玉山菊元合奏團到成功國小表演一場心靈饗宴，傳播愛心與音樂。

參與愛心物資捐贈的企業有鴻裕國際有限公司、國際獅子會300A1區大稻江獅子會、日月星國際企業有限公司、承澐有限公司、莎特企業有限公司、玄德空調工程有限公司、永益診所、昇煌電腦資訊有限公司等。

仁愛區公所區長林文琛說，對各界愛心表達感謝，社政課已經陸續寄出通知單，各項物資預計在30日開始發放。