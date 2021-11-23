快訊

前科累累...新店「行刑式」槍手身分曝光 疑遭吸收北上犯案

直播／政院治安會報強化作為 徐國勇、蔡清祥晚間出面說明

串聯善心企業 暖師與民代合力捐物資送暖

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆議員與暖心老師串聯善心企業，捐贈愛心物資寒流送暖。記者游明煌／翻攝
基隆議員與暖心老師串聯善心企業，捐贈愛心物資寒流送暖。記者游明煌／翻攝

為關懷弱勢家庭，基隆市議員童子瑋聯合葛承澐老師號召眾多企業單位共同做愛心，今天上午至仁愛區公所捐贈1批愛心物資，包括米食、罐頭、沙拉油、衛生紙、洗髮精等民生必需用品，轉贈區內的低收和中低收入戶。葛承澐老師也帶領玉山菊元合奏團到成功國小表演一場心靈饗宴，傳播愛心與音樂。

參與愛心物資捐贈的企業有鴻裕國際有限公司、國際獅子會300A1區大稻江獅子會、日月星國際企業有限公司、承澐有限公司、莎特企業有限公司、玄德空調工程有限公司、永益診所、昇煌電腦資訊有限公司等。

仁愛區公所區長林文琛說，對各界愛心表達感謝，社政課已經陸續寄出通知單，各項物資預計在30日開始發放。

議員童子瑋表示，社會的愛心與關懷是需要連動與傳遞的，從2018年在仁愛之家認識到熱心公益的葛承澐老師，不管從偏鄉服務到都市弱勢，她都從不缺席，這次老師號召各界力量，感謝各企業單位的力挺相助，協助弱勢民眾緩解燃眉之急，讓弱勢不斷炊，餐餐有飯吃。

基隆議員與暖心老師串聯善心企業，捐贈愛心物資寒流送暖。記者游明煌／翻攝
基隆議員與暖心老師串聯善心企業，捐贈愛心物資寒流送暖。記者游明煌／翻攝
基隆議員與暖心老師串聯善心企業，捐贈愛心物資寒流送暖。記者游明煌／翻攝
基隆議員與暖心老師串聯善心企業，捐贈愛心物資寒流送暖。記者游明煌／翻攝

愛心 童子瑋

延伸閱讀

精障患者得糖尿病風險高 獅友捐設備助草療診療

鋒面來氣溫驟降！基隆地下道封閉施工延期 預留街友避寒處所

基捷去台鐵？ 在地曝心聲：不是基隆人決定嗎

基捷台鐵脫鉤先到八堵 議員有樂觀其成、也有不能接受

相關新聞

台東「愛心菜販」陳樹菊今配戴老花眼鏡 她說：多看書

台東「愛心菜販」71歲陳樹菊老花多年，今在縣府安排下，免費配戴一副老花眼鏡。樹菊阿嬤開心說：「現在看得清楚，以後要多看點...

歡慶締盟2周年 日本盛岡市建碑紀念與花蓮市友好情誼

花蓮市公所前年11月與日本盛岡市締結友好城市，雖因疫情影響互訪交流，但深厚情誼不受影響，為紀念結盟2周年，日方在盛岡城跡...

花蓮紅葉部落地熱開發案 完成第一階段探勘

台灣地熱天然資源多分布在東部，擁有發電潛能，其中由比爾蓋茲等企業家投資、來自瑞典的地熱開發公司，看上花蓮萬榮鄉紅葉部落的...

幸福小黃！15公里車資25元半票13元 成功鎮民好開心

交通部公路總局長許鉦漳、台東縣副縣長王志輝、成功鎮長黃博昌等人，今天齊聚成功鎮公所，共同宣布台東縣首例、成功鎮「幸福小黃...

迎接郵輪復駛 基隆推船員摺頁4款在地主題深度旅遊路線

基隆市政府觀光及城市行銷處為創造郵輪經濟，今天推出「基隆船員摺頁」，從船員的視角重新認識基隆這座獨特的海港城市。船員摺頁...

挖山採礦宜蘭礦石稅每噸只收10元 議員喊比照花蓮收70元

宜蘭有4家水泥廠與大大小小礦場，縣政府針對有採礦的業者收取每公噸10元礦石稅，相較於採礦對環境的嚴重破壞，縣議員認為課稅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。