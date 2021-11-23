花蓮新社部落主動維護海洋生態 潛水觀察珊瑚魚群

花蓮豐濱鄉新社部落依靠種田、捕魚維生，近年發現海洋魚類減少，因此居民除了在新社半島海梯田友善耕作外，更決定下海紀錄調查生態，進行「新社海底地圖」計畫，觀察到珊瑚礁、海蛞蝓及魚群等，甚至有人發現大龍蝦，顯示環境保育的成果。

新社社區發展協會今天舉辦「新社半島海底世界」成果發表會，花蓮林管處長黃群策、海洋生態影像工作者陳玟樺（ZOLA）等人參與。協會總幹事潘國祥表示，新社半島居民以噶瑪蘭族為主，族人普遍在2、3月種稻米，4月至6月捕飛魚、7月收割稻米，夏天過後就到海裡捕魚及龍蝦，但近10年發現漁獲量變少，開始反思是否有哪些生活習慣影響生態。

潘國祥說，大家發現新社半島海梯田耕作方式，不再像傳統農耕，慣行農法的化肥、除草劑，容易流向大海；以前漁民抓大魚放小魚，但現代捕魚器具常把魚全抓回來，漁獲量才會減少，衝擊海洋生態。

因此，部落開始倡導友善、有機耕作，青壯年組成海洋生態調查團隊，自2017年起申請林管處社區林業計畫，為族人培力，目前已有12位考取初階、進階潛水員，不但自主監測漁獲量，更潛水調查海底魚類及珊瑚生長情形，未來將出版海底攝影圖錄。

部落委託調查的花蓮洄瀾風專案經理呂允中說，新社半島南側及東側容易發現珊瑚，而北邊的加塱溪河口有淡水蝦蟹會產卵孵化蝦苗蟹苗，吸引魚群覓食，目前魚類紀錄應超過60種，珊瑚則有7至9種，不過受限於調查方法及區域，實際種類數量可能更多。