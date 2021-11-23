東部首座寵物公園在花蓮 12月初啟用讓毛小孩盡情奔跑

花蓮縣寵物犬約4萬隻，在縣議員張美慧持續爭取下，縣政府選定美崙溪上游高灘地設置寵運動公園，讓毛小孩可以自由奔跑，原本預計去年底完成，因變更設計、疫情等因素，延至近日完工，預計下月初啟用，是宜花東三縣市第一座寵物公園。

縣議員張美慧接獲不少飼主反映，希望花蓮像西部眾多縣市一樣，有一座讓寵物盡情奔跑、免繫繩的專屬運動空間，從前年起多次在縣議會提案及質詢、辦理會勘，持續爭取催生寵物運動公園。

縣府美崙溪上游高灘地闢設約300坪的寵物運動公園，斥資776萬元打造，經過1年多施工，近日完工，園區有鋼構圍網，並採大小型犬分區，讓狗兒們可解開牽繩，在園區內盡情奔跑，另有輪胎隧道、草地、沙坑、RCP隧道等遊具，會設置飼主使用的公共廁所、遮陽棚、座椅休憩區、狗便袋箱。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆說，寵物運動公園原本期望去年底完成，但因要加裝監視器變更設計，以及疫情等因素有所延宕，近日已經完工，驗收時發現部分缺失，另廁所因為自來水公司接管路線變更，還未完成，廠商正在處理，預計月底前都能改善完成，下月初就能啟用。

對於推動已久的寵物公園即將開放，張美慧再建議縣府不要只是常態性的除草、掃廁所，應該有創新的做法，打造成花蓮縣友善動物的指標基地；她也指出，日前縣議會建設小組前往考察，發現周遭光秃秃，希望縣府多種一些樹木，不但能讓毛小孩與飼主遮蔭，也能營造成生態廊道。