台東「愛心菜販」陳樹菊今配戴老花眼鏡 她說：多看書

台東「愛心菜販」71歲陳樹菊老花多年，今在縣府安排下，免費配戴一副老花眼鏡。樹菊阿嬤開心說：「現在看得清楚，以後要多看點書充實自己」。縣長饒慶鈴驚訝說「阿嬤老花比我還輕」。

「10年前眼睛白內障動過雷射手術。」陳樹菊說，這幾年看書都很吃力，今天檢查才知道有老花了，現在有新眼鏡，看得很清楚，以後要多看點書充實自己，才不會浪費大家的用心和照顧。

縣府今天辦理「1+1相揪看電影」照顧長輩老花問題活動，並安排給陳樹菊阿嬤配戴眼鏡，饒慶鈴陪在阿嬤身邊，進行視力檢查，想不到檢測出來阿嬤老花右眼負150度、左眼負100度，讓饒驚訝不已。

饒慶鈴說，「想不到阿嬤老花比我還輕，視力比我還好。」縣府近年推動「老花正潮」敬老好視力服務，為65歲以上長者配老花眼鏡；今年9月補助服務再下修5歲，60歲就可以補助配老花眼鏡，有近1萬名長者受惠。

陳樹菊最後在挑選鏡框時，左挑右選，試戴好幾副後，選上一副輕量化材質的黑框眼鏡，阿嬤看著鏡子，臉上露出微笑，感到非常滿意。她開玩笑說「好像自己變年輕，有讀書氣質」。現場都說阿嬤變漂亮了。