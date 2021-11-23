快訊

台中貴族小學手骨粗！砸逾10億元購入南屯萬坪土地

謝和弦、莉婭陷不倫戀…前妻Keanna提告求償 判決結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東「愛心菜販」陳樹菊今配戴老花眼鏡 她說：多看書

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
陳樹菊阿嬤最後在挑選鏡框時，選上一副輕量化材質的黑框眼鏡，阿嬤看著鏡子，臉上露出微笑，感到非常滿意。記者尤聰光／攝影
陳樹菊阿嬤最後在挑選鏡框時，選上一副輕量化材質的黑框眼鏡，阿嬤看著鏡子，臉上露出微笑，感到非常滿意。記者尤聰光／攝影

台東「愛心菜販」71歲陳樹菊老花多年，今在縣府安排下，免費配戴一副老花眼鏡。樹菊阿嬤開心說：「現在看得清楚，以後要多看點書充實自己」。縣長饒慶鈴驚訝說「阿嬤老花比我還輕」。

「10年前眼睛白內障動過雷射手術。」陳樹菊說，這幾年看書都很吃力，今天檢查才知道有老花了，現在有新眼鏡，看得很清楚，以後要多看點書充實自己，才不會浪費大家的用心和照顧。

縣府今天辦理「1+1相揪看電影」照顧長輩老花問題活動，並安排給陳樹菊阿嬤配戴眼鏡，饒慶鈴陪在阿嬤身邊，進行視力檢查，想不到檢測出來阿嬤老花右眼負150度、左眼負100度，讓饒驚訝不已。

饒慶鈴說，「想不到阿嬤老花比我還輕，視力比我還好。」縣府近年推動「老花正潮」敬老好視力服務，為65歲以上長者配老花眼鏡；今年9月補助服務再下修5歲，60歲就可以補助配老花眼鏡，有近1萬名長者受惠。

陳樹菊最後在挑選鏡框時，左挑右選，試戴好幾副後，選上一副輕量化材質的黑框眼鏡，阿嬤看著鏡子，臉上露出微笑，感到非常滿意。她開玩笑說「好像自己變年輕，有讀書氣質」。現場都說阿嬤變漂亮了。

久未露面的樹菊阿嬤今天看起來精神很好，走路步伐也穩健，2018年她因病休養退休不賣菜後，大多時間在家養身，鮮少出現公開場合，上次現身在今年8月她捐贈1500萬元終生保單援助台東弱勢產婦醫療。

陳樹菊阿嬤10年前眼睛白內障動過雷射手術，這幾年看書眼睛都很吃力。記者尤聰光／攝影
陳樹菊阿嬤10年前眼睛白內障動過雷射手術，這幾年看書眼睛都很吃力。記者尤聰光／攝影
台東「愛心菜販」71歲陳樹菊（中）老花多年，今在縣府安排下，免費配戴一副老花眼鏡。記者尤聰光／攝影
台東「愛心菜販」71歲陳樹菊（中）老花多年，今在縣府安排下，免費配戴一副老花眼鏡。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴（右）陪在陳樹菊阿嬤身邊，進行視力檢查，想不到檢測出來阿嬤老花右眼負150度、左眼負100度，讓饒慶鈴驚訝不已。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴（右）陪在陳樹菊阿嬤身邊，進行視力檢查，想不到檢測出來阿嬤老花右眼負150度、左眼負100度，讓饒慶鈴驚訝不已。記者尤聰光／攝影

老花 阿嬤 陳樹菊

延伸閱讀

莫拉克風災台東永久屋損壞待修 縣府自籌421萬修繕

台東成功鎮「旗魚」與「臍橙」登場 饒慶鈴邀大家嘗鮮

影／饒慶鈴衝浪歡呼！今年亞洲唯一賽事東浪嘉年華開跑

挺農民 饒慶鈴劉櫂豪北上促銷台東釋迦

相關新聞

台東「愛心菜販」陳樹菊今配戴老花眼鏡 她說：多看書

台東「愛心菜販」71歲陳樹菊老花多年，今在縣府安排下，免費配戴一副老花眼鏡。樹菊阿嬤開心說：「現在看得清楚，以後要多看點...

花蓮紅葉部落地熱開發案 完成第一階段探勘

台灣地熱天然資源多分布在東部，擁有發電潛能，其中由比爾蓋茲等企業家投資、來自瑞典的地熱開發公司，看上花蓮萬榮鄉紅葉部落的...

幸福小黃！15公里車資25元半票13元 成功鎮民好開心

交通部公路總局長許鉦漳、台東縣副縣長王志輝、成功鎮長黃博昌等人，今天齊聚成功鎮公所，共同宣布台東縣首例、成功鎮「幸福小黃...

迎接郵輪復駛 基隆推船員摺頁4款在地主題深度旅遊路線

基隆市政府觀光及城市行銷處為創造郵輪經濟，今天推出「基隆船員摺頁」，從船員的視角重新認識基隆這座獨特的海港城市。船員摺頁...

挖山採礦宜蘭礦石稅每噸只收10元 議員喊比照花蓮收70元

宜蘭有4家水泥廠與大大小小礦場，縣政府針對有採礦的業者收取每公噸10元礦石稅，相較於採礦對環境的嚴重破壞，縣議員認為課稅...

郵輪復駛總統說指日可待 基市府與業者提計畫等CDC核定

蔡英文總統日前在「四個不同意」說明會時，針對郵輪復駛的問題，指郵輪復駛是基隆人共同的期待，這一天指日可待。基隆市長林右昌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。