花蓮新社半島海底看珊瑚魚群 緣自海梯田友善耕種

花蓮豐濱鄉新社一群年輕人有感於生態環境重要，推動友善耕種海梯田，更潛入海底做生態監測，6、7年來陸續有成果，拍攝到各式美麗珊瑚、魚群，有志工看到大龍蝦、牛港鰺等。

豐濱鄉新社社區發展協會今天上午在新社活動中心舉辦「新社半島海底世界」成果發表會，預告將出版海底攝影圖錄。過去曾出版海底世界繪本，供小學做教材，期待孩子們親海、敬海、崇海並向海學習。

協會總幹事潘國祥表示，自2017年起申請林管處社區林業計畫，進行部落族人培力，執行「新社海底地圖」計畫，持續對當地海洋珊瑚礁體檢，從海域場勘、學習潛水、操作設備，到下水觀察、監測、影像紀錄。

潘國祥說，在太平洋海濱的新社半島居民以噶瑪蘭族為主，數十年前，傳統農耕受慣行農法影響，肥料與農藥隨著河流與土地，漸漸滲透、衝擊海洋生態，原本可以補到的魚、龍蝦愈來愈少。

部落青年發起保護運動，改變耕作方式，鼓勵大家以友善耕種；也因此動機，讓年輕人決定潛入海底監測，多年下來，已有11人取得初階潛水員證照、1人有進階潛水員證照。

為要留下紀錄，得學習海底攝影，「經常是在海底拍攝100張照片，真正能用僅4、5張，因為總是糊掉了，或是被自己的手擋到。」潘國祥說，今年特別邀來專業海洋生態影像工作者陳玟樺（ZOLA）加入指導，希望讓影像能更具可看性。

潘國祥說，目前新社半島上的海梯田約11公頃，1/3獲有機認證；今年因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，有機米賣得不好，有些農友灰心想轉回慣行耕種，仍待共同努力希望能全面有機化。

出席活動的東華大學環境學院自然資源與環境學系教授李俊鴻受訪說，看到社區年輕人藉此活動將新社半島的資源挖掘出來，志工團隊雖然不是珊瑚礁監測研究的專家，但這是一個好的開始，盼未來產官學能合作，生態系功能被彰顯出來。

林務局花蓮林區管理處長黃群策致詞表示，林務局業務過去包山包海，2018年以後海保署成為海洋主管機關，然生態保育仍由林務局主責。黃群策說，重視生態系的健全和價值，尤其近年里山倡議，對於新社整個地景約有600公頃，屬獨立的生態系統，依森川里海精神，珊瑚礁生態成為指標，可看出整體生態是否健全，讓居民有依據去調整土地的使用。