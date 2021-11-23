蘭陽博物館最佳環境設施場所 獲環保署評鑑全國優異獎
宜蘭縣立蘭陽博物館是認識蘭陽平原自然與文化的窗口，不論建築外型與展覽教育都很有特色。環保署日前進行環境教育設施場所評鑑，蘭博一舉拿下優異獎，是全國兩處獲評優異的博物館之一，實至名歸。
今天縣務會議中，由縣政府文化局長呂信芳獻獎給副縣長林建榮代表收下。文化局表示，今年有45家環境教育設施場所接受評鑑，榮獲評鑑優異共有13處場所，其中優異的博物館場所全國只有兩處。
副縣長林建榮說，蘭陽博物館近年來屢獲相關環境或教育獎肯定，顯示宜蘭在環境保護與環境永續教育推廣累積豐富成效，來到博物館的人可以透過環境教育體驗，親近認識蘭陽平原的自然與人文。
蘭博是由建築大師姚仁喜的大元聯合建築師事務所負責設計，仿照海蝕地形的「單面山」造型，相當特殊，四周濕地吸引水鳥棲地，生態群豐富。
這座博物館扮演生態環境大場域的角色，縣府各局處舉辦的活動也經常帶領大家走入蘭博，例如教育處這學期跟博物館合作，推廣博物館入校園，師生反應熱絡；環保局也推出「碳索博物館」計畫，結合蘭博家族進行節能減碳的計畫；文化局把史前文化結合原鄉部落校園課程，呈現多元的環境教育面貌。
蘭博配合九年一貫，設計多樣化與不同面相的環境教育課程，成為教學熱門選項，例如《烏石港歷史劇場》、《頭城老街時空尋寶》、《寫在地底的歷史-探祕篇》、《寫在地底的歷史-發掘篇》、《探索鯨奇》、《蘭博單面山》、《蘭博蒐查線》、《生命轉圈圈》、《水圳與拓墾集團》、《大海小釣手》、《哈囉！魚好嗎？》、《烏石濕地鳥世界》等12套，開辦至今頗受好評。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言