快訊

「聰明又狡猾」槍手從高雄直奔新店 襪包槍丟水溝悠然逃陸

「茶金」劇情悖離史實粉專遭灌爆 公視道歉：未能清楚交代

蘭陽博物館最佳環境設施場所 獲環保署評鑑全國優異獎

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘭陽博物館是由建築大師姚仁喜結合海蝕地形，設計的「單面山」造型，相當特殊。本報資料照
蘭陽博物館是由建築大師姚仁喜結合海蝕地形，設計的「單面山」造型，相當特殊。本報資料照

宜蘭縣立蘭陽博物館是認識蘭陽平原自然與文化的窗口，不論建築外型與展覽教育都很有特色。環保署日前進行環境教育設施場所評鑑，蘭博一舉拿下優異獎，是全國兩處獲評優異的博物館之一，實至名歸。

今天縣務會議中，由縣政府文化局長呂信芳獻獎給副縣長林建榮代表收下。文化局表示，今年有45家環境教育設施場所接受評鑑，榮獲評鑑優異共有13處場所，其中優異的博物館場所全國只有兩處。

副縣長林建榮說，蘭陽博物館近年來屢獲相關環境或教育獎肯定，顯示宜蘭在環境保護與環境永續教育推廣累積豐富成效，來到博物館的人可以透過環境教育體驗，親近認識蘭陽平原的自然與人文。

蘭博是由建築大師姚仁喜的大元聯合建築師事務所負責設計，仿照海蝕地形的「單面山」造型，相當特殊，四周濕地吸引水鳥棲地，生態群豐富。

這座博物館扮演生態環境大場域的角色，縣府各局處舉辦的活動也經常帶領大家走入蘭博，例如教育處這學期跟博物館合作，推廣博物館入校園，師生反應熱絡；環保局也推出「碳索博物館」計畫，結合蘭博家族進行節能減碳的計畫；文化局把史前文化結合原鄉部落校園課程，呈現多元的環境教育面貌。

蘭博配合九年一貫，設計多樣化與不同面相的環境教育課程，成為教學熱門選項，例如《烏石港歷史劇場》、《頭城老街時空尋寶》、《寫在地底的歷史-探祕篇》、《寫在地底的歷史-發掘篇》、《探索鯨奇》、《蘭博單面山》、《蘭博蒐查線》、《生命轉圈圈》、《水圳與拓墾集團》、《大海小釣手》、《哈囉！魚好嗎？》、《烏石濕地鳥世界》等12套，開辦至今頗受好評。

宜蘭博物館家族進入校園，進行食農教育。圖／縣府提供
宜蘭博物館家族進入校園，進行食農教育。圖／縣府提供
蘭陽博物館榮獲環境教育設施場所評鑑的優異獎，這次環保署只在全國選出兩座優異的博物館。圖／縣府提供
蘭陽博物館榮獲環境教育設施場所評鑑的優異獎，這次環保署只在全國選出兩座優異的博物館。圖／縣府提供
蘭陽博物館的環境教育課程，生動有趣。圖／縣府提供
蘭陽博物館的環境教育課程，生動有趣。圖／縣府提供
蘭博的小小解說員在深海食堂微展中，說明減塑愛海洋的重要性。圖／縣府提供
蘭博的小小解說員在深海食堂微展中，說明減塑愛海洋的重要性。圖／縣府提供
蘭陽博物館很適合親子同遊。圖／縣府提供
蘭陽博物館很適合親子同遊。圖／縣府提供

博物館 文化局 建築

延伸閱讀

北投溫泉博物館23週年館慶 「北投溫泉博物館」不只是博物館

配合COP26氣候協議 環保署：明年完成2030年減碳計畫

立委促淘汰化石燃料補貼 環保署承諾跨部會討論

環保標章乾粉滅火器價差3倍 立委批環保署濫發圖利廠商

相關新聞

挖山採礦宜蘭礦石稅每噸只收10元 議員喊比照花蓮收70元

宜蘭有4家水泥廠與大大小小礦場，縣政府針對有採礦的業者收取每公噸10元礦石稅，相較於採礦對環境的嚴重破壞，縣議員認為課稅...

幸福小黃！15公里車資25元半票13元 成功鎮民好開心

交通部公路總局長許鉦漳、台東縣副縣長王志輝、成功鎮長黃博昌等人，今天齊聚成功鎮公所，共同宣布台東縣首例、成功鎮「幸福小黃...

迎接郵輪復駛 基隆推船員摺頁4款在地主題深度旅遊路線

基隆市政府觀光及城市行銷處為創造郵輪經濟，今天推出「基隆船員摺頁」，從船員的視角重新認識基隆這座獨特的海港城市。船員摺頁...

花蓮紅葉部落地熱開發案 完成第一階段探勘

台灣地熱天然資源多分布在東部，擁有發電潛能，其中由比爾蓋茲等企業家投資、來自瑞典的地熱開發公司，看上花蓮萬榮鄉紅葉部落的...

郵輪復駛總統說指日可待 基市府與業者提計畫等CDC核定

蔡英文總統日前在「四個不同意」說明會時，針對郵輪復駛的問題，指郵輪復駛是基隆人共同的期待，這一天指日可待。基隆市長林右昌...

莫拉克風災台東永久屋損壞待修 縣府自籌421萬修繕

莫拉克颱風災後重建永久屋興建迄今已逾12年，不少建物損壞待修，原民會日前已透過前瞻計畫，編列預算修繕原住民住屋，但「非原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。