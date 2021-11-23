蘭陽博物館最佳環境設施場所 獲環保署評鑑全國優異獎

宜蘭縣立蘭陽博物館是認識蘭陽平原自然與文化的窗口，不論建築外型與展覽教育都很有特色。環保署日前進行環境教育設施場所評鑑，蘭博一舉拿下優異獎，是全國兩處獲評優異的博物館之一，實至名歸。

今天縣務會議中，由縣政府文化局長呂信芳獻獎給副縣長林建榮代表收下。文化局表示，今年有45家環境教育設施場所接受評鑑，榮獲評鑑優異共有13處場所，其中優異的博物館場所全國只有兩處。

副縣長林建榮說，蘭陽博物館近年來屢獲相關環境或教育獎肯定，顯示宜蘭在環境保護與環境永續教育推廣累積豐富成效，來到博物館的人可以透過環境教育體驗，親近認識蘭陽平原的自然與人文。

蘭博是由建築大師姚仁喜的大元聯合建築師事務所負責設計，仿照海蝕地形的「單面山」造型，相當特殊，四周濕地吸引水鳥棲地，生態群豐富。

這座博物館扮演生態環境大場域的角色，縣府各局處舉辦的活動也經常帶領大家走入蘭博，例如教育處這學期跟博物館合作，推廣博物館入校園，師生反應熱絡；環保局也推出「碳索博物館」計畫，結合蘭博家族進行節能減碳的計畫；文化局把史前文化結合原鄉部落校園課程，呈現多元的環境教育面貌。