花蓮紅葉部落地熱開發案 完成第一階段探勘

台灣地熱天然資源多分布在東部，擁有發電潛能，其中由比爾蓋茲等企業家投資、來自瑞典的地熱開發公司，看上花蓮萬榮鄉紅葉部落的溫泉資源，在私人土地鑿一口井探勘，目前已完成第一階段，預計於明年再鑽井，視取熱狀況是否理想，盼能像宜蘭清水地熱發電廠一樣，早日商轉。

瑞典地熱開發公司倍速羅得，在2019年獲得「突破能源風險投資基金」1250萬美元投資，該基金由微軟創辦人比爾蓋玆、亞馬遜創辦人貝佐斯等知名企業家設立，藉由投資低碳能源新創公司，達到節能減碳效果。

倍速羅德計畫在紅葉村內開發地熱，去年以私有地向花蓮縣府提出地熱探勘鑿井申請，卻引起居民不滿探勘的機械噪音，也擔心破壞環境，曾赴縣議會抗議。經業者溝通後，現在部落已大幅支持公司開發地熱再生能源。

倍速羅德公司指出，紅葉村第一階段探勘井約花費1年完成，深度約1200公尺，由於地熱發電是「取熱不取水」，至少需要兩口井做熱能與水的輸送，目前認為該處的溫度有發電的潛力，將向部落族人說明開發的情形，預估明年會進行下一階段的探勘。

倍速羅德公司表示，希望紅葉村的地熱資源能遵循宜蘭的模式，打造花蓮第一座地熱發電廠，穩定且乾淨的綠色能源，不但能與生態、文化及觀光產業結合，提供更多工作機會，更帶動地方經濟發展與創生。