迎接郵輪復駛 基隆推船員摺頁4款在地主題深度旅遊路線

基隆市政府觀光及城市行銷處為創造郵輪經濟，今天推出「基隆船員摺頁」，從船員的視角重新認識基隆這座獨特的海港城市。船員摺頁內容包括4款在地主題路線、船員喜愛的各式景點、宗教廟宇、酒吧、異國多元文化及過去海外舶來品交易中心的委託行街區等，希望透過不同角度帶給遊客全新感受。

市長林右昌說，基隆是重要的國際郵輪母港，每艘郵輪都有上千位的船員及服務人員，會在靠港後到市區消費或是觀光，市府觀光及城市行銷處這次很貼心地設計船員摺頁，為大家規畫上岸的遊程，為地方創造郵輪經濟。目前郵輪已向交通部申請復駛，等CDC核定。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆港是北台灣首要航運的樞紐，位於台灣頭的地理環境及歷史文化，孕育出獨特又豐富的在地生活，如今更發展成台灣最大、亞洲第二大的國際郵輪母港，為基隆帶來多元的異國風情，基隆港的發展及船員的食衣育樂也深深影響這座城市。

為呈現海港文化下的基隆樣貌，摺頁透過船員的視角，規畫4條主題路線，「尋訪孕育海洋之都的起點-溫暖派旅遊」、「航向溫暖海派的在地文化-質青派旅遊」、「往返多元的異國風情-異國派旅遊」、「大啖屬於基隆的港味-動吃派旅遊」等，依主題挑選具代表性的城市亮點，如祀奉海神媽祖的慶安宮、以「海洋」為意象的獨立書店、委託行街區及美式酒吧等，展現基隆各種風貌。

摺頁可感受基隆興盛的過去與現在，港邊廟口內的港味美食，轉型後的委託行街區，許多特色小店進駐，為街區帶來全新樣貌，以及在基隆火車站與信三路附近的「小印尼」，此處印尼餐廳及雜貨商店林立，如印尼拉茶、泡麵、辣椒醬和甜醬油等，滿足許多外籍船員購物的需求。