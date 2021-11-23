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莫拉克風災台東永久屋損壞待修 縣府自籌421萬修繕

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴等人，昨天到太麻里鄉德其里永久屋訪視。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴等人，昨天到太麻里鄉德其里永久屋訪視。記者卜敏正／翻攝

莫拉克颱風災後重建永久屋興建迄今已逾12年，不少建物損壞待修，原民會日前已透過前瞻計畫，編列預算修繕原住民住屋，但「非原住民」永久屋未納補助，台東縣長饒慶鈴昨晚與議員翁麗吟、太麻里鄉長王重仁等人前往太麻里鄉德其里永久屋訪視，承諾將自籌經費421萬餘元辦理修繕。

饒慶鈴表示，莫拉克風災屬不可抗力天然災害，針對永久屋修繕工程應不分族群，屬於原住民永久屋，原民會將補助經費修繕，至於非原住民的永久屋部分，縣府將自籌經費修繕。

原民處說明，台東縣「非原住民族」永久屋，目前分別位處太麻里鄉德其里27戶、金崙7戶及大武鄉大竹3戶，共計居民37戶，以德其里占原漢戶數比81%為最多，將儘快解決永久屋房舍問題，提升居民生活品質。

2009年莫拉克颱風導致台東縣內南迴3鄉居民房屋嚴重損毀，經全國善心團體捐助，在太麻里、金峰及大武等3鄉共計8處基地，援助興建228戶永久屋，經過十餘年，多處損壞亟待修繕，原民會今年6月自前瞻計畫經費補助修繕永久屋， 但非原住民住屋未包括其中。

台東縣長饒慶鈴等人，昨天到太麻里鄉德其里永久屋訪視。記者卜敏正／翻攝
台東縣長饒慶鈴等人，昨天到太麻里鄉德其里永久屋訪視。記者卜敏正／翻攝

原住民 台東 饒慶鈴

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