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影／時代力量花蓮公投街講開跑 籲理性充分了解再投票

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
時代力量花蓮黨部今天以花蓮市重慶市場為起點，展開公投宣講。記者王燕華／攝影
時代力量花蓮黨部今天以花蓮市重慶市場為起點，展開公投宣講。記者王燕華／攝影

12月18日就要舉辦四大公投時代力量定調除了核四重啟不同意，其他三項都同意。花蓮黨部今起展開街講，首站選在採買人潮眾多的花蓮市重慶市場，用最貼近民眾的方式宣揚公投立場。縣黨部主委白卿芬呼籲鄉親「充分參與、理性投票」，屆時出門行使公民權利。

時力從16日起展開全台百場公投宣講，花蓮也規畫至少10場，今天起從花蓮市出發，接下來也會在吉安、壽豐、鳳林、光復等鄉鎮市宣講。

花蓮黨部主委白卿芬與花蓮黨部主任賴威任、組織部主任陳慶元，今天上午到重慶市場逐攤發放文宣與宣講，近距離與攤商、採買民眾溝通四大公投議題。

白卿芬說，時代力量是從街講起家的政黨，延續這個精神，走入人群用最貼近民眾的方式交流意見，理性討論。

她表示，時代力量對四大公投立場是除了不同意核四重啟，其他3項都同意，但時力向來主張公投不該是各政黨的政治動員，更不是幾項同意、幾項不同意來模糊及操作公投結果。更重要的是應該要充分參與、理性投票。

過程中有攤商得知時力不支持核四重啟，直白詢問「沒電怎麼辦？」陳慶元解釋現在還有多元的發電方式，與民眾面對面、近距離溝通公投理念。陳慶元表示，未來會前往更多鄉鎮宣講，也呼籲除了在地鄉親，旅外求學、工作的青年朋友提早訂票回鄉，屆時一起出門投票，行使國家主人的權利。

時代力量花蓮黨部今天從花蓮市重慶市場出發，展開公投宣講。記者王燕華／攝影
時代力量花蓮黨部今天從花蓮市重慶市場出發，展開公投宣講。記者王燕華／攝影
時代力量花蓮黨部主委白卿芬逐攤拜訪，發送文宣，呼籲民眾出來投票，行使公民權利。記者王燕華／攝影
時代力量花蓮黨部主委白卿芬逐攤拜訪，發送文宣，呼籲民眾出來投票，行使公民權利。記者王燕華／攝影
時代力量花蓮黨部組織部主任陳慶元（左起）、主委白卿芬、主任賴威任今天起展開公投宣講，從花蓮市重慶市場出發，呼籲民眾出來投票，行使公民權利。記者王燕華／攝影
時代力量花蓮黨部組織部主任陳慶元（左起）、主委白卿芬、主任賴威任今天起展開公投宣講，從花蓮市重慶市場出發，呼籲民眾出來投票，行使公民權利。記者王燕華／攝影

公投 花蓮 時代力量

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