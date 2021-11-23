影／時代力量花蓮公投街講開跑 籲理性充分了解再投票

12月18日就要舉辦四大公投，時代力量定調除了核四重啟不同意，其他三項都同意。花蓮黨部今起展開街講，首站選在採買人潮眾多的花蓮市重慶市場，用最貼近民眾的方式宣揚公投立場。縣黨部主委白卿芬呼籲鄉親「充分參與、理性投票」，屆時出門行使公民權利。

時力從16日起展開全台百場公投宣講，花蓮也規畫至少10場，今天起從花蓮市出發，接下來也會在吉安、壽豐、鳳林、光復等鄉鎮市宣講。

花蓮黨部主委白卿芬與花蓮黨部主任賴威任、組織部主任陳慶元，今天上午到重慶市場逐攤發放文宣與宣講，近距離與攤商、採買民眾溝通四大公投議題。

白卿芬說，時代力量是從街講起家的政黨，延續這個精神，走入人群用最貼近民眾的方式交流意見，理性討論。

她表示，時代力量對四大公投立場是除了不同意核四重啟，其他3項都同意，但時力向來主張公投不該是各政黨的政治動員，更不是幾項同意、幾項不同意來模糊及操作公投結果。更重要的是應該要充分參與、理性投票。