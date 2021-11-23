聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／時代力量花蓮公投街講開跑 籲理性充分了解再投票
12月18日就要舉辦四大公投，時代力量定調除了核四重啟不同意，其他三項都同意。花蓮黨部今起展開街講，首站選在採買人潮眾多的花蓮市重慶市場，用最貼近民眾的方式宣揚公投立場。縣黨部主委白卿芬呼籲鄉親「充分參與、理性投票」，屆時出門行使公民權利。
時力從16日起展開全台百場公投宣講，花蓮也規畫至少10場，今天起從花蓮市出發，接下來也會在吉安、壽豐、鳳林、光復等鄉鎮市宣講。
花蓮黨部主委白卿芬與花蓮黨部主任賴威任、組織部主任陳慶元，今天上午到重慶市場逐攤發放文宣與宣講，近距離與攤商、採買民眾溝通四大公投議題。
白卿芬說，時代力量是從街講起家的政黨，延續這個精神，走入人群用最貼近民眾的方式交流意見，理性討論。
她表示，時代力量對四大公投立場是除了不同意核四重啟，其他3項都同意，但時力向來主張公投不該是各政黨的政治動員，更不是幾項同意、幾項不同意來模糊及操作公投結果。更重要的是應該要充分參與、理性投票。
過程中有攤商得知時力不支持核四重啟，直白詢問「沒電怎麼辦？」陳慶元解釋現在還有多元的發電方式，與民眾面對面、近距離溝通公投理念。陳慶元表示，未來會前往更多鄉鎮宣講，也呼籲除了在地鄉親，旅外求學、工作的青年朋友提早訂票回鄉，屆時一起出門投票，行使國家主人的權利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言