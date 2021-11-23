疫情趨緩人才需求增 10優良廠商北北基職缺今聯合徵才

因應國內疫情趨緩，廠商用人需求增加，勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心今天下午2時至4時在六堵分站辦理聯合徵才活動，邀請10家優良廠商，提供220個職缺，北北基地區皆有工作機會可選擇，想找工作或換工作的求職者別錯過這次現場面試的機會。

今天10家優良廠商提供220個職缺，其中服務業部分有寶雅國際及美廉社，分別招募儲備店長、儲備幹部與門市人員；松齡社區長照機構及大同老人長期照顧中心徵求照顧服務員及護理師。

製造業部分則有春源鋼鐵、鴻峻鋼鐵、崧貿實業、精華光學及超邁工業等公司，分別提供作業員、機械操作技術員、維修員、製圖人員、會計人員、工程師等多樣職缺。另外還有運輸倉儲業的合邦國際儲運徵求警衛、運輸駕駛、倉儲人員及包裝計時人員。除了職缺多樣化以外，工作區域也涵蓋基隆、瑞芳、汐止、台北等地，滿足不同地區求職者的需求。

基隆就業中心主任盛慧中表示，多參加現場徵才活動可觀察目前職場趨勢及熱門職缺，以確認自己的求職方向。面試前要先瞭解欲應徵公司的背景與目前狀況等，面試時展現積極主動的態度，才能提高面試錄取的機會。