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驚傳江永和退出宜蘭市長選戰 因舊疾復發需長時間休養

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
籌備參選宜蘭市長已久的江永和，在街頭豎立不少看板，今晚卻驚傳他因個人健康因素，決定退出選戰。記者戴永華／翻攝自臉書
籌備參選宜蘭市長已久的江永和，在街頭豎立不少看板，今晚卻驚傳他因個人健康因素，決定退出選戰。記者戴永華／翻攝自臉書

由於參選人多，宜蘭市長下屆選舉競爭激烈，今晚卻傳出籌備已久的江永和退出選戰。他表示，因為舊疾復發，醫生囑咐他必須長時間的治療和休養，無法再出席任何活動。

現年62歲的江永和，曾經當過三屆宜蘭市民代表及二屆員山鄉長，不管是民代或行政首長任內的表現都相當好，自從卸下鄉長職務後勤跑基層，2年多來積極籌備宜蘭市長選舉，街頭豎立看板，也發表很多對市政應興應革見解，可是最近幾天卻未見他出現在公開場合。

江永和晚間透過通訊群組告訴友人，他因舊疾復發，醫生囑咐必須長時間治療和休養，「感謝好朋友的您這近一年多的鼓勵和陪伴，讓我獲益良多，爾後沒有辦法再出席任何活動，還請見諒，辜負大家的期待，真的感到抱歉萬分」。

據了解，江永和6年前動過腎臟病變動過摘除手術，整個人瘦了一圈，不過仍精神奕奕大談抱負，深入基層從早跑到晚；2星期前突然感到非常疲累，體力大不如前，看醫師後警告他要好好休息，不能太勞累，每天最多只能跑3小時行程。

這次不管藍綠想要參選市長的人選相當多，眼見將進入民進黨黨內初選，正是備戰全力衝刺之際，江永和經與家人討論後，顧及健康，不得不決定退選。消息傳出讓人感到震驚，同黨參選人賴瑞鼎及游國連得知後紛紛希望他安心休養，把身體照顧好，仍有各種服務市民的機會與方式。

江永和表示，雖然退選仍心繫宜蘭，他會以不同方式繼續關心宜蘭市的未來發展。

籌備2年多參選宜蘭市長的江永和，今晚驚傳他因個人健康因素，決定退出選戰。記者戴永華／翻攝自臉書
籌備2年多參選宜蘭市長的江永和，今晚驚傳他因個人健康因素，決定退出選戰。記者戴永華／翻攝自臉書

江永和 宜蘭

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