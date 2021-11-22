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宜蘭縣公車運輸服務再升級 新添購無障礙中巴投入營運

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣政府向中央爭取中央補助，加上業者配合自籌經費新購12輛無障礙中型巴士及4輛全新的9人座小客車，將從下個月起載客服務。圖／縣府提供
縣政府向中央爭取中央補助，加上業者配合自籌經費新購12輛無障礙中型巴士及4輛全新的9人座小客車，將從下個月起載客服務。圖／縣府提供

宜蘭縣政府爭取經費補助市區公車業者新添購16輛「宜蘭勁好行」市區公車投入營運，包括12輛無障礙中型巴士與4輛9人座小客車，中巴行駛宜蘭、礁溪及羅東等路線，9人座小客車跑壯圍鄉及員山鄉路線，滿足不同乘客的需求。

縣政府交通處在計畫採購新車之前針對各路線、班次、營運車輛的利用狀況，分析比較搭乘人數，以利輔導業者汰舊換成全新車輛，而且不管再怎麼偏遠，每位縣民的乘車需求都要被照顧到。

縣府今年向中央爭取補助2400多萬元，加上葛瑪蘭客運業者配合經費，總共以5200多萬元新購12輛的無障礙中型巴士及4輛全新的9人座小客車，這16輛「宜蘭勁好行」市區公車將從下個月起進行載客服務。

12輛無障礙中型巴士主要行駛搭乘人數比較多的礁溪鄉、宜蘭市與羅東鎮等9條路線，每車配有無障礙升降機及輪椅固定座位，駕駛員完成專業訓練。

至於9人座小客車是跑平常搭乘人數大約5人的4條路線，其中751、753、755行駛員山鄉，793行駛壯圍鄉；若是交通尖峰時段，為了提高運輸彈性，755及793路線會改換成中型巴士載客。

除了添購新車陣容，縣政府也說明對於偏遠地區增加路線運輸班次，目前推行小黃公車「【黃1】宜蘭轉運站-大礁溪橋」路線，後續將規劃「【黃2】宜蘭轉運站-礁溪轉運站」路線及「【黃3】羅東轉運站-冬山鄉公所」路線，提升偏遠地區公共運輸服務涵蓋率。

另外，縣政府也協助南澳鄉公所與員山鄉公所爭取購車，補助經費約400萬元協助南澳鄉添購2輛中型巴士、員山鄉購買1輛中型巴士，預計111年投入營運。

9人座小客車主要是行駛員山鄉及壯圍鄉，尖峰時段機動調配，部分路線會改換成中型巴士載客，每位縣民的乘車需求都要被照顧到。圖／縣府提供
9人座小客車主要是行駛員山鄉及壯圍鄉，尖峰時段機動調配，部分路線會改換成中型巴士載客，每位縣民的乘車需求都要被照顧到。圖／縣府提供
新添購的12輛無障礙中型巴士，每車配有無障礙升降機及輪椅固定座位，駕駛員也都完成專業訓練。圖／縣府提供
新添購的12輛無障礙中型巴士，每車配有無障礙升降機及輪椅固定座位，駕駛員也都完成專業訓練。圖／縣府提供

宜蘭 巴士 公車

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