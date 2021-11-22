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台東縣球隊參賽補助增加 議員希望加倍才能多發獎金

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣卑南國中，日前剛拿下全國柔道錦標賽團體季軍及多項個人獎牌，校長感謝縣府提高到外地參賽補助款。圖／翻攝於卑南國中臉書
台東縣卑南國中，日前剛拿下全國柔道錦標賽團體季軍及多項個人獎牌，校長感謝縣府提高到外地參賽補助款。圖／翻攝於卑南國中臉書

台東縣議員日前在議會，要求縣府教育處提升補助學校選手參加賽事補助款，明年度應增加預算2000萬，讓外出參賽選手、教練無後顧之憂。教育處說明，明年起已提高代表台東縣參賽球隊住宿、餐費，會從各細項科目調整編足2000萬元。

「我希望能夠再增加！」台東縣議員林參天表示，知道縣府本就有住宿、餐費、交通補助，但編2000萬預算一定不夠，學校、教練經費不足也不敢向縣府開口，只能辛苦在外面募款，他希望再增加2至3千萬預算，不僅讓各校能放心出去比賽，拿獎牌還可發更多獎金。

教育處長林政宏表示，縣府針對轄區各學校選手參加各種運動賽事，只要全國運、全中運、全民運、身障及原民運五大賽事，原補助每人500元、餐費每天200元，交通費以火車自強號票價核銷，明年起住宿提升到700元、餐費提升為300元。

林政宏說，縣府對於中小學代表縣府到外地參賽補助款，只要學校申請都會盡量通過，而且住宿日、餐飲費都是前後日各加1天，相關補助並不遜外縣市。

「感謝縣府、議員、各界幫忙！」台東縣卑南國中，上周剛拿下全國柔道錦標賽季軍及多項個人獎牌，校長游數珠坦言，原本還有一些落差、的確不太夠，都是透過好朋友和家長會幫忙募款補足差額，增加後選手可住1晚2800元的4人房，用餐費應該也夠了，減輕學校壓力，這對外出比賽選手和教練幫助很大。

台東 募款 自強號

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