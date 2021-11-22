快訊

1條水管救了他！男攀守城大山迷途2夜 今自行下山

大同榮譽董座遭假檢警老梗詐騙 6度匯款532萬

宜蘭市區公車汰舊換新 16輛巴士投入服務

中央社 / 宜蘭縣22日電

宜蘭縣政府今天表示，為提供縣民舒適便捷的公共運輸服務，縣府協助葛瑪蘭客運添購16輛全新市區公車，包含12輛無障礙中型巴士與4輛9人座小客車，近期投入營運。

宜蘭縣政府交通處上午在宜蘭轉運站舉行記者會，宣布縣內的市區公車運輸服務再升級，縣長林姿妙出席。

交通處長黃志良表示，縣府持續檢視各鄉鎮市反映的公共運輸需求，針對各路線、班次、營運車輛的利用狀況，檢討既有路線或班次，並輔導業者汰舊換新車輛，提升運輸服務品質。

他說，縣府今年輔導葛瑪蘭客運業者汰舊換新市區公車，並爭取中央補助新台幣2400多萬元，加上業者自籌，共斥資近5300萬元，新購12輛無障礙中型巴士，還有4輛全新9人座小客車。

黃志良表示，12輛無障礙中型巴士預計12月投入礁溪、宜蘭及羅東等9條公車路線的聯合調度，4輛全新9人座小客車明天起就可加入服務。

交通處表示，縣內目前共有130多輛市區公車，後續會陸續爭取中央補助，輔導業者汰舊換新，提升服務品質。

林姿妙指出，無障礙中型巴士配有無障礙升降機及輪椅固定座位，駕駛員已全數完成相關教育訓練，希望為縣民建立有愛無礙的友善乘車環境。

公車 巴士 宜蘭 林姿妙

延伸閱讀

被馬英九批不懂才反對核四 林姿妙：為縣民安全做對的事

遭馬英九點名不懂核安 侯友宜回擊了

馬、朱不認同侯友宜核四看法 侯：沒核安就沒核電

馬英九批侯友宜林姿妙：不懂核廢才反對核四 令人遺憾

相關新聞

基隆公車循環站纜線交錯 市府發包整理把雜亂變不見

基隆市公車處發包整修仁二路公車循環站，工程歷經5次招標才標出。公車處長陳新埤說，位在市中心的循環站多年未整理，加上纜線交...

花蓮陽光電城拚轉型 議員盼打造原民流行音樂基地

花蓮陽光電城自2009年啟用後因發電量不佳閒置，淪為蚊子館，縣府規畫改造為原住民族文創產業旗艦館。有縣議員認為，該處可嘗...

宜蘭振興經濟大方送出賓士名車 團客旅遊最高補助1萬元

新冠疫情趨緩後，宜蘭縣政府與縣內產業合作推出「五告誠意 Fun心遊蘭陽」振興方案，日前先推出第一波刺激消費好康，上周追加...

花蓮北濱極限運動設施老舊 縣府將規畫找合適場地

花蓮市北濱極限運動公園提供滑板等運動場地，有縣議員指出，公園設施相對老舊狹小，未區分年齡或能力，容易發生危險。縣府建設處...

台東夢想分享季：學編原民花環、雕刻木杯墊等你報名

台東縣政府「我們+起來．夢想分享季」活動，7月底甄選出4組空間改造團隊，10月23日起至12月17日分別在縣內海岸、市區...

學生音樂暨鄉土歌謠比賽 基隆代表團出爐

基隆學生音樂暨鄉土歌謠比賽結果出爐，從45隊、1319人選出團體組25隊、個人組31人晉級，代表參加明年3、4月舉辦的全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。