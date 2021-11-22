宜蘭市區公車汰舊換新 16輛巴士投入服務

宜蘭縣政府今天表示，為提供縣民舒適便捷的公共運輸服務，縣府協助葛瑪蘭客運添購16輛全新市區公車，包含12輛無障礙中型巴士與4輛9人座小客車，近期投入營運。

宜蘭縣政府交通處上午在宜蘭轉運站舉行記者會，宣布縣內的市區公車運輸服務再升級，縣長林姿妙出席。

交通處長黃志良表示，縣府持續檢視各鄉鎮市反映的公共運輸需求，針對各路線、班次、營運車輛的利用狀況，檢討既有路線或班次，並輔導業者汰舊換新車輛，提升運輸服務品質。

他說，縣府今年輔導葛瑪蘭客運業者汰舊換新市區公車，並爭取中央補助新台幣2400多萬元，加上業者自籌，共斥資近5300萬元，新購12輛無障礙中型巴士，還有4輛全新9人座小客車。

黃志良表示，12輛無障礙中型巴士預計12月投入礁溪、宜蘭及羅東等9條公車路線的聯合調度，4輛全新9人座小客車明天起就可加入服務。

交通處表示，縣內目前共有130多輛市區公車，後續會陸續爭取中央補助，輔導業者汰舊換新，提升服務品質。

林姿妙指出，無障礙中型巴士配有無障礙升降機及輪椅固定座位，駕駛員已全數完成相關教育訓練，希望為縣民建立有愛無礙的友善乘車環境。