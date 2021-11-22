基隆公車循環站纜線交錯 市府發包整理把雜亂變不見

基隆市公車處發包整修仁二路公車循環站，工程歷經5次招標才標出。公車處長陳新埤說，位在市中心的循環站多年未整理，加上纜線交錯，景觀雜亂。這次發包160多萬元委外整修，除把纜線收好、包好，還會除鏽、防漏跟重新油漆。候車亭上方有些鋁板變形也會整修，燈具和候車路線圖更新，提升循環站整體景觀。

仁二路公車循環站位在東岸廣場旁，因為地點優勢，加上基隆市各路線公車多會停靠，堪稱全市上下車乘客數最多的公車站。循環站在2014年整修過一次，如今部分設備受損，加上附掛不少纜線，日顯雜亂。

公車處配合國門廣場計畫，發包整修仁二路循環站提升景觀，前3次招標都因無人投標廢標。公車處檢討工項預算，第4次公告招標未達3家投標流標，11月18日第5次招標有1家投標，開標後標出，工程經費160多萬元。

陳新埤說，現在站在循環站的仁二路對面，可以看到循環站上方有許多纜線交錯，景觀不太好看。利用這次發包，會請廠商把纜線收好包好，不要再讓人看到雜亂的電纜線。候車亭除做除鏽、防漏跟油漆，上方有些鋁板已損壞要整修，燈具、電風扇和候車路線圖也要更新。