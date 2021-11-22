花蓮陽光電城拚轉型 議員盼打造原民流行音樂基地

花蓮陽光電城自2009年啟用後因發電量不佳閒置，淪為蚊子館，縣府規畫改造為原住民族文創產業旗艦館。有縣議員認為，該處可嘗試實驗性質的文創產業，建議縣府以台北流行音樂中心為範例，打造「原住民流行音樂基地」，讓原民文創商品成為主流。縣府回應，將朝多元方向努力。

陽光電城在東大門夜市旁，曾獲中央2億多元補助，建設1000多片太陽能板，但每年發電量換算成電費僅30萬元，不如預期。去年縣府提原住民族文創產業聚落計畫，獲得花東地區永續發展基金4500萬元，欲轉型為原住民文創產業旗艦館，預計明年下半年開幕。

無黨籍縣議員哈尼·噶照是「鹹豬肉Kasiraw」樂團團長兼主唱，推動原民音樂不遺餘力。今天在縣議會定期大會總質詢中，他認為原民文創需要主題帶動，建議以原住民音樂基地為主軸，帶動館內其他文創商品，設置錄音室、練團室等，讓原民古謠及歌曲有表演的舞台。

哈尼·噶照以台北流行音樂中心為例，結合藝術、商業、市集及表演，提供流行音樂產業工作者與民眾共同使用的空間，希望縣府組成北流考察團，才能打造出太平洋左岸的音樂重鎮。

縣長徐榛蔚答詢時，除了答應組團前往北流考察，更指出縣府努力推廣原住民音樂，像是每年的原住民聯合豐年節，將部落音樂與古調結合為主題曲，相信音樂不斷傳唱之下，能激勵部落族人創作。