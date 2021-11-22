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花蓮蚊子館拚翻身 議員促陽光電城轉型「花原流」

中央社 / 花蓮縣22日電

閒置十多年的陽光電城，獲花東基金補助，將打造原民文創旗艦館，無黨籍縣議員哈尼．噶照今天建議規劃原民音樂基地，向「北流音樂中心」看齊，縣府回應會朝多元方向努力。

花蓮縣議會第19屆第6次定期大會今天進行縣政總質詢，縣議員哈尼．噶照針對縣內原住民音樂活動舉辦、推展及場館提出看法。

陽光電城位於花蓮市東大門夜市旁，當時獲中央新台幣2億餘元補助，鋼構的建物上方有1000多片太陽能板，2009年啟用後，每年發電量換算成電費僅40多萬元，遠不如預期；後來雖經多個協會、業者承租使用，仍無以為繼而撤離，閒置空間被民眾譏為「蚊子館」。

花蓮縣政府曾以3D彩繪美化，去年縣府再提計畫獲得國發會花東地區永續發展基金挹注4500萬元，轉型為原住民文創產業旗艦館，將進駐原民樂舞、手工藝、農特產、原味料理、原住民服裝設計等主題空間，預計明年8月底完成硬體工程，下半年可望開幕營運。

也是鹹豬肉樂團創團主唱的哈尼．噶照說，縣府計畫將陽光電城打造成原民文創旗艦館，但館舍需要動能，希望能以原民音樂基地為主軸，才能帶動其他商品的主流化，打造太平洋左岸音樂重鎮；他建議設置錄音室、練團室等，並到台北流行音樂中心參訪，朝此方向規劃。

徐榛蔚答詢指出，對於花蓮發展流行音樂、原民音樂是期待滿滿，會朝多元方向走，例如豐年節皆是以部落音樂為基礎譜成主題曲，激勵部落去創作；今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，陸續舉辦的草地音樂會、光復鄉的音樂會等都是努力向下扎根，近期的太平洋新秀爭霸賽更是如此，希望如漣漪般散發出去。

花蓮 文創產業 原住民

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