花蓮北濱極限運動設施老舊 縣府將規畫找合適場地

花蓮市北濱極限運動公園提供滑板等運動場地，有縣議員指出，公園設施相對老舊狹小，未區分年齡或能力，容易發生危險。縣府建設處坦言，公園不算是專業的滑板場地，除了既有設施視情況改善外，也會規畫找尋更適合的場地，讓民眾更放心玩滑板。

國民黨籍縣議員魏嘉彥表示，東京奧運「滑板運動」首次列入正式競賽項目，日本年僅13歲選手奪金牌，在這屆奧運結束後，台灣掀起一波滑板運動熱潮。然而在各界呼籲推動滑板運動之際，花蓮卻僅有北濱公園極限運動場設施。

魏嘉彥認為，北濱公園的設施與空間規畫老舊，且設施未區分年齡或是能力，導致專業、業餘及初學者等族群，全被迫擠在狹小的極限運動場地。不但無助於這項運動發展，更是將所有在場地的人置於危險環境中。希望縣府盤點適宜的空間，興建不同程度且符合標準的極限運動場地，甚至將滑板運動納入花蓮縣的縣級賽事，以培訓、選拔滑板運動人才。

建設處長鄧子榆指出，北濱公園有很多不同的親子設施，家長可以帶小孩遊玩，嚴格來說不是真正專業的極限運動場地，且該公園場域沒有很大，較難規畫出滑板的專屬區域，可能再找尋適合的場地來分區。