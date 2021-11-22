台東夢想分享季：學編原民花環、雕刻木杯墊等你報名

台東縣政府「我們+起來．夢想分享季」活動，7月底甄選出4組空間改造團隊，10月23日起至12月17日分別在縣內海岸、市區、南迴等地，展開2021年成果分享，夢想巡迴列車昨到台東市巴布麓及達仁鄉土坂部落展現成果，本月27、28日還要教編花環、雕刻木杯墊。

台東縣政府表示，2021「我們+起來．夢想分享季」選出4組空間改造團隊，分別為學習文化工作室、撒巴里文化藝術工作室、賽妃手作、巴布麓青年會，經2個月密集空間工程改造，以及工作坊課程培力，四團隊都呈現成果。

學習文化工作室的博慧珍，打造可分享排灣族傳統製麴的pikak麵麴文化廚房；撒巴里文化藝術工作室重新整理展覽空間，將存放朱財寶大師木雕作品的空間重整並開放參觀；賽妃手作的章嘉慧利用擅長的竹籐編織美化老屋；巴布麓青年會潘子甦則與青年們一同打造屬於青年的聚會與展演空間。

各改造團隊以工藝傳承、技藝教學、文化分享為主體，策畫10場成果活動，總共有8場次免費公益回饋教學課程、文化分享講座、部落市集與青年空間展覽，2場付費工藝體驗活動。

原民處指出，「我們+起來．夢想分享季」最後一班夢想列車，本月27日上午9點在巴布麓青空間舉辦「好好編花體驗工作坊」，由部落耆老與青年一同講述卑南族花環文化，自己編出一條屬於自己的花環。地點位於台東市四維里活動中心巴布麓青年聚會空間。