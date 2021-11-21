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影／龜山島大噴磺煙超越235米龜首高度 奇景打破17年紀錄
宜蘭龜山島今天下午磺煙再度噴高，一度衝過235公尺的龜首高度，這也是龜首坍石解封後17年來的磺煙新高，再破歷史紀錄。賞鯨遊客驚見大自然奇景，直呼幸運，賞鯨解說員簡逢均說，上午與下午各有大噴發，應該是今天海底火山能量大量釋放。
因為地震把原本堵住龜首的坍方石塊震開了，使得最近半個月來都可以見到硫磺噴發口冒出磺煙。今天上午10點多的磺煙相當大，導覽解說員簡逢均每天進出這裡，「今見龜島磺煙是最大的一次，最壯觀」，在磺煙的下方出現七色彩虹，相當難得一見。
沒想到到了下午，「神龜又大吐氣」，噴發規模更大，約有4樓高，蒸氣般的磺煙直沖過高235公尺高的龜首，遊客開心的驚聲尖叫，猛按快門搶拍歷史鏡頭。
龜山島是一座活火山，以前龜山島八景之一「龜島磺煙」因為17年前的龜首噴發口被坍方落石堵住，已經多年未見磺煙，今年3月地震後有小噴發，最近則是大冒磺煙，一次又一次突破前高，濃煙非常壯觀。
宏棋號資深解說員簡逢均說，這是17年來，他看過最高的磺煙，研判可能與海底火山能量大釋放有關。遊客看到了海豚，又見龜山島最新最大最高的磺煙奇景，直呼值回票價。
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