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宜蘭設溪北青年交流中心 超夯AR.VR元宇宙設施免費用

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
蘭燈空間提供縣府做為溪北青年交流中心，縣長林姿妙與學生嘗試直播間打光，手機架上去就能直播，臉上會有美美的蘋果光。圖／縣府提供
蘭燈空間提供縣府做為溪北青年交流中心，縣長林姿妙與學生嘗試直播間打光，手機架上去就能直播，臉上會有美美的蘋果光。圖／縣府提供

蘭燈空間與宜蘭縣政府合作今天起成為溪北青年交流中心，歡迎縣內青年免費使用，尤其蘭燈空間2樓有直播、影音錄製、電競及AR、VR等時下最夯的元宇宙互動，設籍於宜蘭縣或就學就業的16至40歲青年都可以提出申請使用。

宜蘭在地企業家林燈文教公益基金會多年來致力推動文教公益，去年在宜蘭市運動公園斜對面打造「蘭燈空間」，提供青年朋友遊憩聚會場所，1樓規劃「蘭閱」有書店及咖啡沙龍；2樓是「蘭競」提供大小直播間、影音錄製、電競及AR.VR互動；3樓是「蘭藝」舉辦藝文展覽、研習、講堂創作發表及讀書會。

蘭燈空間免費使用的消息一出，首批借用的是宜蘭高商多媒體設計科，參與數位直播的學生反應格外熱烈。宜商多媒體設計科爐主任表示，樂見政府與民間單位攜手提供更多學習資源供學生們使用，也期待在此激發學生更多創作能量。

縣長林姿妙表示，之前位於在羅東文化工場的宜蘭青年交流中心，提供場地借用、青年策展、展演舞台等各項免費服務，常態辦理培力課程及創業工作坊增進青年職場軟實力，有助於彼此交流學習；這次提供溪北青年也有辦理課程講座、成果發表、數位影音錄製的舒適空間，只要符合申請條件者都可以免費借用2樓數位或3樓藝文空間，期待藉此連結青年力量，推動青年事務發展。

申請對象分成團體及個人申請，團體以縣內高中職及大專院校為主，個人申請須設籍宜蘭或就學就業的16至40歲青年，辦理活動內容非屬例行公務會議或宗教、政治競選或商業銷售等內容，周二公休，其餘每天從中午12點開放到晚上8點，可以上蘭燈空間場地申請網頁查詢登記使用。

具有打光設備的直播錄影空間。記者戴永華／攝影
具有打光設備的直播錄影空間。記者戴永華／攝影
位於蘭燈空間的溪北青年交流中心2樓是數位電競設施，更有時下最夯的AR.VR元宇宙互動遊戲。記者戴永華／攝影
位於蘭燈空間的溪北青年交流中心2樓是數位電競設施，更有時下最夯的AR.VR元宇宙互動遊戲。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府運用蘭燈空間打造成為溪北的青年交流中心，免費提供借用2樓數位空間或3樓藝文場所。圖／縣府提供
宜蘭縣政府運用蘭燈空間打造成為溪北的青年交流中心，免費提供借用2樓數位空間或3樓藝文場所。圖／縣府提供
在直播錄音間打光合影，感覺很不一樣。圖／縣府提供
在直播錄音間打光合影，感覺很不一樣。圖／縣府提供
專業的綠幕直播間可以變換背景，非常有趣。圖／蘭燈提供
專業的綠幕直播間可以變換背景，非常有趣。圖／蘭燈提供
位於蘭燈空間的溪北青年交流中心2樓是數位電競設施，更有時下最夯的AR.VR元宇宙互動遊戲。圖／蘭燈提供
位於蘭燈空間的溪北青年交流中心2樓是數位電競設施，更有時下最夯的AR.VR元宇宙互動遊戲。圖／蘭燈提供
專業的綠幕直播間可以變換背景，可以嘗試當個專業的直播主樂趣。記者戴永華／攝影
專業的綠幕直播間可以變換背景，可以嘗試當個專業的直播主樂趣。記者戴永華／攝影

青年 宜蘭

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