宜蘭設溪北青年交流中心 超夯AR.VR元宇宙設施免費用

蘭燈空間與宜蘭縣政府合作今天起成為溪北青年交流中心，歡迎縣內青年免費使用，尤其蘭燈空間2樓有直播、影音錄製、電競及AR、VR等時下最夯的元宇宙互動，設籍於宜蘭縣或就學就業的16至40歲青年都可以提出申請使用。

宜蘭在地企業家林燈文教公益基金會多年來致力推動文教公益，去年在宜蘭市運動公園斜對面打造「蘭燈空間」，提供青年朋友遊憩聚會場所，1樓規劃「蘭閱」有書店及咖啡沙龍；2樓是「蘭競」提供大小直播間、影音錄製、電競及AR.VR互動；3樓是「蘭藝」舉辦藝文展覽、研習、講堂創作發表及讀書會。

蘭燈空間免費使用的消息一出，首批借用的是宜蘭高商多媒體設計科，參與數位直播的學生反應格外熱烈。宜商多媒體設計科爐主任表示，樂見政府與民間單位攜手提供更多學習資源供學生們使用，也期待在此激發學生更多創作能量。

縣長林姿妙表示，之前位於在羅東文化工場的宜蘭青年交流中心，提供場地借用、青年策展、展演舞台等各項免費服務，常態辦理培力課程及創業工作坊增進青年職場軟實力，有助於彼此交流學習；這次提供溪北青年也有辦理課程講座、成果發表、數位影音錄製的舒適空間，只要符合申請條件者都可以免費借用2樓數位或3樓藝文空間，期待藉此連結青年力量，推動青年事務發展。