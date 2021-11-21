花蓮就業博覽會提供逾600個職缺 求職媒合率49％

花蓮縣政府今天舉辦就業博覽會，邀請來自縣內各產業廠商，提供超過600個以上優質職缺，讓求職的民眾與徵才廠商面試洽談。吸引500多人到場參與，共有326人次遞送履歷表應徵各類職缺，目前初步媒合161人次就業，求職媒合率達49％。

縣府在花蓮縣立中正體育館舉行「薪之所向 勇往職前」就業博覽會，有多種產業類別，包括觀光旅宿業、銷售服務業、製造業、國防事業等職類，提供求職者多樣性選擇。

為希望擴大徵才種類及職缺，活動現場特別設置「代收履歷專區」，增加民眾便利性及選擇性，讓無法前來設攤的廠商也能透過此次就業博覽會，招攬到優秀人才。求職民眾只要至現場專區填寫履歷表，主辦單位將協助轉寄給徵才廠商，辦理後續的面試通知，增加求職者工作機會。

縣長徐榛蔚表示，今年上半年度因疫情嚴峻，百工百業皆受到影響，無論中央如何紓困，地方產業還是辛苦地撐著。目前傳統手工藝、餐飲服務、觀光旅遊、農業觀光體驗及長照都非常缺工，希望引薦更多廠商徵才，讓更多人有新的方向。