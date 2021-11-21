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影/龜山島磺煙大噴發 美麗彩虹與海水沸騰讓遊客驚豔

聯合報 / 記者戴永華林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭龜山島在今天上午10點多，再度發生磺煙大噴發，出現明顯的海水滾動沸騰，磺煙下方還有罕見的美麗彩虹，遊客目睹美景驚呼：「太美了」。圖／簡逢均提供
宜蘭龜山島在今天上午10點多，再度發生磺煙大噴發，出現明顯的海水滾動沸騰，磺煙下方還有罕見的美麗彩虹，遊客目睹美景驚呼：「太美了」。圖／簡逢均提供

宜蘭龜山島在今天上午10點多，再度發生磺煙大噴發，噴發的力道至少超過3層樓高；特別是出現明顯的海水滾動沸騰，而且還有罕見的美麗彩虹，賞鯨船遊客目睹美景，驚呼連連「太美了」。

龜山島是一座活火山，以前龜山島八景之一「龜島磺煙」已經多年未見，最近可能因為地震把原本塞在龜首的坍方石震開了，近半個月來都可以見到硫磺噴發口冒出磺煙。

今天上午10點多，噴發的磺煙相當大，導覽解說員簡逢均每天進出這裡，他說「今天的龜島磺煙是最大的一次，非常壯觀」。

特別的是，今天可以清楚看見，海水向上滾動沸騰的樣貌，而在磺煙的下方竟然出現美麗的七色彩虹，只有持續幾分鐘，相當難得一見，讓賞鯨遊客又驚又喜，猛按快門搶拍照，直呼：「好美喔」，「太幸運」，「要去買樂透了」。

簡逢均表示，由於海底火山釋放能量相當大，使得今天見到非常濃烈的白煙，還可以聞到硫磺味道，最近如果噴發口沒有再被龜首的坍方石擋住，應該都還可以看到大大小小的龜島磺煙美景。

宜蘭龜山島在今天上午10點多，再度發生磺煙大噴發，出現明顯的海水滾動沸騰，賞鯨船遊客目睹美景，驚呼：「太美了」。圖／簡逢均提供
宜蘭龜山島在今天上午10點多，再度發生磺煙大噴發，出現明顯的海水滾動沸騰，賞鯨船遊客目睹美景，驚呼：「太美了」。圖／簡逢均提供
宜蘭龜山島在今天上午10點多，再度發生磺煙大噴發，藍天白雲相當美麗。圖／簡逢均提供
宜蘭龜山島在今天上午10點多，再度發生磺煙大噴發，藍天白雲相當美麗。圖／簡逢均提供
宜蘭龜山島在今天上午發生磺煙大噴發，還出現明顯的海水滾動沸騰，賞鯨船遊客目睹美景，驚呼：「太美了」。圖／簡逢均提供
宜蘭龜山島在今天上午發生磺煙大噴發，還出現明顯的海水滾動沸騰，賞鯨船遊客目睹美景，驚呼：「太美了」。圖／簡逢均提供
宜蘭龜山島在今天上午10點多，再度發生磺煙大噴發，出現明顯的海水滾動沸騰，磺煙下方還有罕見的美麗彩虹，遊客目睹美景驚呼：「太美了」。圖／簡逢均提供
宜蘭龜山島在今天上午10點多，再度發生磺煙大噴發，出現明顯的海水滾動沸騰，磺煙下方還有罕見的美麗彩虹，遊客目睹美景驚呼：「太美了」。圖／簡逢均提供
宜蘭龜山島在今天上午再度發生磺煙大噴發，還出現明顯的海水滾動沸騰，賞鯨船遊客目睹美景，驚呼：「太美了」。圖／簡逢均提供
宜蘭龜山島在今天上午再度發生磺煙大噴發，還出現明顯的海水滾動沸騰，賞鯨船遊客目睹美景，驚呼：「太美了」。圖／簡逢均提供

龜山島 賞鯨 樂透

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