宜蘭「鳥影尋蹤」攝影比賽 最年輕得獎鳥友13歲國二生

宜蘭市公所今年舉辦「悅讀宜蘭亮點」攝影比賽，以「鳥影尋蹤」為主題。全台各地70位鳥友熱情投稿共304件作品，最終23件脫穎而出，已於昨日起在宜蘭市圖書館展出，同時進行頒獎表揚。市長江聰淵表示，在地民眾、外地遊客喜歡在宜蘭賞鳥，可以說是攝影觀光產業，此次比賽帶領大家認識屬於當地及世界各地飛來棲息的鳥類。

台灣位處東亞候鳥遷徙途徑之中，每年時節一到，常能見著避寒、避暑的候鳥蹤影，吸引許多愛鳥、賞鳥人士駐足觀賞。因此，宜蘭市公所特別選擇「鳥影尋蹤」作為今年攝影比賽的主題，且獲得廣大迴響，共有304件作品角逐；經過影像專家兩次評審後，精選出23件優異作品，於昨天舉辦頒獎典禮。

土生土長的宜蘭人吳佩伃，接觸攝影約5年，是一名業餘攝影師，此次以《無盡的愛》奪冠，呈現出彩鷸公鳥帶著6隻小小鳥，認份盡養育之責，讓人感受其無盡的父愛。

同樣也是宜蘭人的林允中，目前在台中擔任建築設計師，從事鳥類攝影逾2年，周末有空會回宜蘭，去田邊晃晃拍鳥，平常也會全台到處跑。這次共有3件作品受肯定，《曙光乍現》為第二名，他說，斑頭雁是今年初出現，牠們作息規律，拍攝當天剛好光線照下來，畫面相當漂亮。