快訊

捷運三鶯線施工疏失釀3死2傷 新北市府重罰廠商84萬

無須靠藥物治療 專家一致推薦降血壓No.1飲食法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭「鳥影尋蹤」攝影比賽 最年輕得獎鳥友13歲國二生

聯合報 / 記者林佳彣戴永華／宜蘭即時報導
林允中此次參賽共有3件作品得獎，其中《曙光乍現》榮獲第二名。記者林佳彣／攝影
林允中此次參賽共有3件作品得獎，其中《曙光乍現》榮獲第二名。記者林佳彣／攝影

宜蘭市公所今年舉辦「悅讀宜蘭亮點」攝影比賽，以「鳥影尋蹤」為主題。全台各地70位鳥友熱情投稿共304件作品，最終23件脫穎而出，已於昨日起在宜蘭市圖書館展出，同時進行頒獎表揚。市長江聰淵表示，在地民眾、外地遊客喜歡在宜蘭賞鳥，可以說是攝影觀光產業，此次比賽帶領大家認識屬於當地及世界各地飛來棲息的鳥類。

台灣位處東亞候鳥遷徙途徑之中，每年時節一到，常能見著避寒、避暑的候鳥蹤影，吸引許多愛鳥、賞鳥人士駐足觀賞。因此，宜蘭市公所特別選擇「鳥影尋蹤」作為今年攝影比賽的主題，且獲得廣大迴響，共有304件作品角逐；經過影像專家兩次評審後，精選出23件優異作品，於昨天舉辦頒獎典禮。

土生土長的宜蘭人吳佩伃，接觸攝影約5年，是一名業餘攝影師，此次以《無盡的愛》奪冠，呈現出彩鷸公鳥帶著6隻小小鳥，認份盡養育之責，讓人感受其無盡的父愛。

同樣也是宜蘭人的林允中，目前在台中擔任建築設計師，從事鳥類攝影逾2年，周末有空會回宜蘭，去田邊晃晃拍鳥，平常也會全台到處跑。這次共有3件作品受肯定，《曙光乍現》為第二名，他說，斑頭雁是今年初出現，牠們作息規律，拍攝當天剛好光線照下來，畫面相當漂亮。

另外，最年輕的得獎者13歲新竹人吳丞瑾，現為康橋國際學校新竹校區國二生。他提到，剛開始賞鳥覺得好玩，便加強設備拍攝鳥類，迄今已有5年時間，平均2至3個月會專程挑一天來宜蘭拍鳥。《宜蘭斑頭雁》獲選佳作，吳丞瑾說，起初光線很暗，覺得攝影當下是運氣好，剛好遇到牠們飛走時刻。

宜蘭人吳佩伃以《無盡的愛》奪冠，呈現出彩鷸公鳥帶著6隻小小鳥，認份盡養育之責。記者林佳彣／攝影
宜蘭人吳佩伃以《無盡的愛》奪冠，呈現出彩鷸公鳥帶著6隻小小鳥，認份盡養育之責。記者林佳彣／攝影
最年輕的得獎者為13歲新竹人吳丞瑾，在礁溪拍攝的《宜蘭斑頭雁》獲選佳作。記者林佳彣／攝影
最年輕的得獎者為13歲新竹人吳丞瑾，在礁溪拍攝的《宜蘭斑頭雁》獲選佳作。記者林佳彣／攝影
宜蘭市公所今年舉辦「悅讀宜蘭亮點」攝影比賽，以「鳥影尋蹤」為主題，昨日起在宜蘭市圖書館展出。記者林佳彣／攝影
宜蘭市公所今年舉辦「悅讀宜蘭亮點」攝影比賽，以「鳥影尋蹤」為主題，昨日起在宜蘭市圖書館展出。記者林佳彣／攝影

宜蘭 攝影比賽 賞鳥

延伸閱讀

宜蘭通勤族停車需求高 壯圍共乘停車場11月22日起收費

2021壯圍沙丘地景藝術節今登場 推五倍券優惠搶商機

高鐵宜蘭站提第5方案 王國材：溪南、溪北較平衡

空拍畫面看高鐵宜蘭第五折衷方案「宜蘭新站」曝光

相關新聞

宜蘭「鳥影尋蹤」攝影比賽 最年輕得獎鳥友13歲國二生

宜蘭市公所今年舉辦「悅讀宜蘭亮點」攝影比賽，以「鳥影尋蹤」為主題。全台各地70位鳥友熱情投稿共304件作品，最終23件脫...

影/龜山島磺煙大噴發 美麗彩虹與海水沸騰讓遊客驚豔

宜蘭龜山島在今天上午10點多，再度發生磺煙大噴發，噴發的力道至少超過3層樓高；特別是出現明顯的海水滾動沸騰，而且還有罕見...

她背嬰兒上公車 司機暖心求讓座

薛姓小姐在臉書社群「基隆人」貼文，她連續2天背著嫩嬰搭基隆市公車都遇到很貼心的司機，在搭501公車時，司機直接轉過身對後...

宜蘭清水地熱新湯屋 12月8日啟用

宜蘭熱門景點清水地熱公園具有豐富的地熱資源，其水不只可以用來發電，還能讓遊客體驗煮蛋、煮玉米等蔬果的樂趣。宜蘭縣政府進一...

花蓮市辦促銷 買氣增攤商有感

今年中台灣疫情嚴峻，傳統市場買氣大受衝擊，花蓮市公所除減租因應，也在疫情趨緩後，本月推出「閣來去菜市仔～滿斤換好康」聯合...

基隆獲選台灣觀光雙年曆

交通部觀光局舉辦「2022-2023年台灣觀光雙年曆」，基隆以最具代表性的「鷄籠中元祭」榮獲國際級活動；「基隆潮藝術」及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。