台東成功鎮「旗魚」與「臍橙」登場 饒慶鈴邀大家嘗鮮

東北季風開始，也是台東縣成功鎮「旗魚」與「臍橙」產季，今天成功鎮農會與新港區漁會分別舉辦活動，大力推銷這兩項在地農特產品。縣長饒慶鈴廣邀大家來成功吃旗魚、嘗臍橙。

饒慶鈴說，成功鎮的旗魚聞名全台，每到這時節是最肥美的時候，另外就是被稱為橙類勞斯萊斯的臍橙，果肉鮮甜好吃，近年在農會推展下，已成為「台東限定」的代表果之一。

今天成功鎮農會與新港區漁會分別舉辦「三仙台臍橙節」及「東海岸旗魚季」活動，為這兩項農特產品揭開序幕，活動除設攤販售相關產品，也頒發標旗魚競賽及臍橙評鑑優秀農漁民。