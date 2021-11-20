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台東成功鎮「旗魚」與「臍橙」登場 饒慶鈴邀大家嘗鮮
東北季風開始，也是台東縣成功鎮「旗魚」與「臍橙」產季，今天成功鎮農會與新港區漁會分別舉辦活動，大力推銷這兩項在地農特產品。縣長饒慶鈴廣邀大家來成功吃旗魚、嘗臍橙。
饒慶鈴說，成功鎮的旗魚聞名全台，每到這時節是最肥美的時候，另外就是被稱為橙類勞斯萊斯的臍橙，果肉鮮甜好吃，近年在農會推展下，已成為「台東限定」的代表果之一。
今天成功鎮農會與新港區漁會分別舉辦「三仙台臍橙節」及「東海岸旗魚季」活動，為這兩項農特產品揭開序幕，活動除設攤販售相關產品，也頒發標旗魚競賽及臍橙評鑑優秀農漁民。
今年鏢旗魚競賽最多尾冠軍為益泉號15尾，總重1158公斤，另捕獲最大尾冠軍則是吉福號的224公斤，也是船長陳永福蟬聯冠軍。至於臍橙評鑑冠軍則由果農蘇美路奪得。
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