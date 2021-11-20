聽新聞
test
0:00 / 0:00
清水地熱公園新湯屋 12月8日啟用首周免費泡溫泉
宜蘭熱門景點清水地熱公園具有豐富的地熱資源，其水不只可以用來發電，還能讓遊客體驗煮蛋、煮玉米等蔬果的樂趣。宜蘭縣政府進一步規劃，斥資7000萬元，在園區打造一棟木造湯屋，再委外經營管理，新設施內裝今天搶先曝光。縣府工旅處表示，今年因疫情影響，延宕到12月8日正式開幕，試營運當周，每天提供120個免費泡湯名額。
清水地熱公園為宜蘭縣轄風景區人氣王，去年疫情衝擊下，入園人數仍有近百萬人潮。縣府獲交通部觀光局補助，將清水地熱資源再開發利用，打造一座設施完善的大型湯屋，其泡湯池分為男、女湯各4座，最多可同時容納100人，後續委託民間業者經營。
工商旅遊副處長池騰聯表示，清水地熱公園湯屋的溫泉水富有豐富礦物質，其使用的溫泉水是把地熱發電後的「尾水」再利用，並加入山泉水降溫，充分達到環保概念。另外，該建築為混凝土、木質構造，不只隔熱佳、通風好，半露天、露天設計讓泡湯不悶熱、更加舒服。
該湯屋以「清水泉」命名對外行銷，將於12月8日開幕啟用，當天起至12月14日試營運，每天開放兩場次共120人，免費體驗泡湯樂趣，活動採現場報名；基於敦親睦鄰、回饋鄉里，凡設籍三星鄉、大同鄉者，憑身分證件能優先報名。業者謝欣樺表示，有別於礁溪市區泡湯，民眾來到清水地熱公園泡湯，四周就是自然山林，能吸收滿滿芬多精，別有一番風味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言