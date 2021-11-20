清水地熱公園新湯屋 12月8日啟用首周免費泡溫泉

宜蘭熱門景點清水地熱公園具有豐富的地熱資源，其水不只可以用來發電，還能讓遊客體驗煮蛋、煮玉米等蔬果的樂趣。宜蘭縣政府進一步規劃，斥資7000萬元，在園區打造一棟木造湯屋，再委外經營管理，新設施內裝今天搶先曝光。縣府工旅處表示，今年因疫情影響，延宕到12月8日正式開幕，試營運當周，每天提供120個免費泡湯名額。

清水地熱公園為宜蘭縣轄風景區人氣王，去年疫情衝擊下，入園人數仍有近百萬人潮。縣府獲交通部觀光局補助，將清水地熱資源再開發利用，打造一座設施完善的大型湯屋，其泡湯池分為男、女湯各4座，最多可同時容納100人，後續委託民間業者經營。

工商旅遊副處長池騰聯表示，清水地熱公園湯屋的溫泉水富有豐富礦物質，其使用的溫泉水是把地熱發電後的「尾水」再利用，並加入山泉水降溫，充分達到環保概念。另外，該建築為混凝土、木質構造，不只隔熱佳、通風好，半露天、露天設計讓泡湯不悶熱、更加舒服。