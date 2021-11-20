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力挺傳統市場 花蓮市公所辦促銷買氣增2成攤商很有感

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所近日推出促銷活動提振傳統市場買氣，約半個月營業額達375萬元，攤商反映「很有感」。圖／市公所提供
花蓮市公所近日推出促銷活動提振傳統市場買氣，約半個月營業額達375萬元，攤商反映「很有感」。圖／市公所提供

前幾個月疫情嚴峻，傳統市場買氣大受衝擊，花蓮市公所除了減租因應，也在疫情趨緩後，本月推出「閣來去菜市仔～滿斤換好康」聯合促銷，市內5大傳統市場買氣回流，業績平均增加2成。市長魏嘉賢說，未來會持續辦理類似促銷活動，協助市場重振商機，力挺攤商。

花蓮市公所本月5日起推出傳統市場聯合促銷活動，民眾到市內重慶、中華等5大市場採買，秤重滿1台斤就能換1張刮刮卡，每天最多可換2張，可刮出面額50、100、200元抵用券在各公有零售市場消費，也有摸彩獎，最大獎是50吋的電視機。

為期半個月的促銷活動近日結束，市公所統計，共發出多達1萬5000張刮刮卡，半個月營業額高達375萬元，為受疫情衝擊而低迷的買氣加分不少，攤商反映業者都有明顯成長，「很有感」。

市公所市場管理所所長邱信都說，因疫情關係，去年停辦摸彩促銷活動，今年恢復舉辦，市內5大傳統市場共700攤，半個月促銷期間，攤商反映買氣約增加2成。

邱信都表示，今年中因為疫情嚴峻，傳統市場營收大受打擊，市公所減收6到8月的攤位使用費，減租一半，8月後到年底則是減3成，減輕攤商負擔。以重慶市場為例，減租後小攤月租金不到1千元，大一點的攤位租金則在3、4000元之間。

魏嘉賢說，市公所連續多年舉辦聯合促銷活動，深獲消費者的青睞，這兩年受疫情衝擊，全球經濟都大幅滑落，各行各業受波及，傳統市場也無法倖免，市公所減租與攤商共度難關，未來也會持續辦理促銷活動，讓買氣回籠。

花蓮市公所近日推出促銷活動提振傳統市場買氣，約半個月營業額達375萬元，攤商反映「很有感」。圖／市公所提供
花蓮市公所近日推出促銷活動提振傳統市場買氣，約半個月營業額達375萬元，攤商反映「很有感」。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉賢說，市公所力挺攤商，減租、辦促銷活動共度疫情難關，未來也會持續舉辦類似活動。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉賢說，市公所力挺攤商，減租、辦促銷活動共度疫情難關，未來也會持續舉辦類似活動。圖／市公所提供

疫情 傳統市場 魏嘉賢

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