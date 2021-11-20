鷄籠中元祭、潮藝術、潮境海灣節 獲選台灣觀光雙年曆

交通部觀光局舉辦「2022-2023年台灣觀光雙年曆」活動，近日遴選全台各地具獨特性、知名度且定期舉辦之特色觀光活動，基隆以最具代表性的「鷄籠中元祭」榮獲國際級活動；「基隆潮藝術」及「基隆潮境海灣節」則首度獲選全國級活動，不論是歷史人文或休閒娛樂，將讓更多遊客看見基隆觀光旅遊嶄新的一面。

觀光及城市行銷處長曾姿雯今天說，交通部觀光局為整合台灣觀光優勢資源、提振國內經濟景氣，每2年一次，透過評選機制遴選出具國際宣傳效益及獨特魅力的觀光活動，定調為「台灣觀光雙年曆」。

今年「2022-2023年臺灣觀光雙年曆」遴選出43個國際級活動及60個全國級活動，基隆成果豐碩，不僅「鷄籠中元祭」獲選，「基隆潮藝術」及「基隆潮境海灣節」雙雙入選全國級活動，展現基隆觀光軟實力。

「鷄籠中元祭」為文建會指定國家文化資產，同時名列交通部觀光局「台灣12大地方慶節」之一；「基隆潮藝術」自2015年舉辦，結合國內外藝術創作者，以地景裝置藝術豐富了海岸線，透過藝術喚起在地認同，「2020基隆潮藝術」更獲得2021金點設計獎整合設計類的「金點設計獎標章」殊榮。

而「基隆潮境海灣節」則是基隆每年夏天最具代表性的活動，五大活動主軸「潮海洋」、「潮音樂」、「潮生態」、「潮美食」、「潮漁村」帶領遊客玩翻基隆。