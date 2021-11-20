她好感動！公車司機霸氣喊：有沒位置讓給抱小孩小姐
一名薛姓小姐在臉書社群「基隆人」貼文，她連續2天搭抱著嫩嬰搭基隆市公車都遇到很貼心的司機，在這種煩悶的雨天，想給一點溫暖。在搭501公車時，司機直接轉過身對後方的所有乘客說，「有沒有剛好有位置讓抱小孩的小姐坐」，讓她好感動。
薛小姐說，17中午大約12點左右，她搭501公車，當時她背著嫩嬰從麥金路薑母鴨要去安樂郵局，上車後，司機看著後照鏡對她說，「來，我等你坐好在開車」，當下她嚇到了，沒想到，司機有觀察每一位上車的乘客，也貼心的提醒，真的讓人很感動，但她在車上找不到司機的名字，非常感謝他的細心。
她表示，18日她再搭乘一樣的501公車，司機是賴文豐，這位司機溫暖體貼又熱情的事蹟有耳聞過，但是如今也發生在她身上。她一樣背著嫩嬰要到安樂郵局，排隊上車前，就已經聽到賴文豐提醒每一位上車的長者趕緊去抓好站好，輪到她上車後，司機直接起身轉過身對後方的所有乘客說，有沒有剛好有位置讓抱小孩的小姐坐。
薛小姐說，其實自己知道，選擇坐公車，就要有心理準備沒有位置可以坐，也要承擔萬一不小心跌倒的風險，但是，真的沒想到這兩天，可以得到當時501公車上，無論是司機還是所有乘客的「人情味」，讓每一位乘客感受到你們的熱情。
「公車司機其實是交通運輸業不是服務業，大可可以和其他司機一樣人剛上車就關門直接開車，不顧車上老人一直搖晃無法站立，但是你們選擇散播熱情給大家，真的非常感謝，基隆市公車很棒，值得大家給予稱讚的公車司機。」
市公車處長陳新埤指出，賴文豐駕駛員曾獲基隆市優良司機表揚，今年更獲選中華民國公共汽車商業同業公會全國聯合會評選為優良模範駕駛，在市公車處開15年的公車，對乘客都很貼心。市公車處平時都有要求，進站停靠放慢車速，勿急煞；乘客上車就座或站穏後才啓動開車並緩慢加速；對年長者上下車要特別注意小心，因為社福卡乘客約占總乘客數45%；另對婦幼弱勢乘客加強車上安全，行駛中要平穏、勿急煞等。
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