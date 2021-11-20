她好感動！公車司機霸氣喊：有沒位置讓給抱小孩小姐

一名薛姓小姐在臉書社群「基隆人」貼文，她連續2天搭抱著嫩嬰搭基隆市公車都遇到很貼心的司機，在這種煩悶的雨天，想給一點溫暖。在搭501公車時，司機直接轉過身對後方的所有乘客說，「有沒有剛好有位置讓抱小孩的小姐坐」，讓她好感動。

薛小姐說，17中午大約12點左右，她搭501公車，當時她背著嫩嬰從麥金路薑母鴨要去安樂郵局，上車後，司機看著後照鏡對她說，「來，我等你坐好在開車」，當下她嚇到了，沒想到，司機有觀察每一位上車的乘客，也貼心的提醒，真的讓人很感動，但她在車上找不到司機的名字，非常感謝他的細心。

她表示，18日她再搭乘一樣的501公車，司機是賴文豐，這位司機溫暖體貼又熱情的事蹟有耳聞過，但是如今也發生在她身上。她一樣背著嫩嬰要到安樂郵局，排隊上車前，就已經聽到賴文豐提醒每一位上車的長者趕緊去抓好站好，輪到她上車後，司機直接起身轉過身對後方的所有乘客說，有沒有剛好有位置讓抱小孩的小姐坐。

薛小姐說，其實自己知道，選擇坐公車，就要有心理準備沒有位置可以坐，也要承擔萬一不小心跌倒的風險，但是，真的沒想到這兩天，可以得到當時501公車上，無論是司機還是所有乘客的「人情味」，讓每一位乘客感受到你們的熱情。

「公車司機其實是交通運輸業不是服務業，大可可以和其他司機一樣人剛上車就關門直接開車，不顧車上老人一直搖晃無法站立，但是你們選擇散播熱情給大家，真的非常感謝，基隆市公車很棒，值得大家給予稱讚的公車司機。」