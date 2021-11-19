基隆長照服務績優表揚 71歲志工為失能者送愛心餐4年
基隆市政府今天表揚長照服務各類績優人員16人，市長林右昌感謝他們對長照服務的用心投入，使基隆的失能長輩們得到妥適照顧，也希望更多熱心民眾一同加入服務行列。其中71歲的駱集泉，當送餐志工已有4年，已經71歲，但仍持續送愛心餐，他說，做得很開心，會一直做志工，做到不能做為止。
林右昌說，基隆市的長者人口已經超過18%，有很多的長者需要照顧，不管是健康、不健康或是亞健康的，雖然中央的長照政策越來越完善，安全網越來越成熟，但也要謝謝大家的協助跟幫忙，包括專業的照顧服務員、協助照顧長者的服務同仁及志工好友。
第一類「專業服務獎」為執行長照服務計畫之照顧管理專員、社區整合型服務中心個案管理人員及醫事人員等，有彭怡鈞、賴盈如、吳佳勳3人獲獎。彭怡鈞擔任基隆市照顧管理中心照顧管理專員，長照服務年資4年，積極滿足每位長照需求者所需長照服務。
第二類「服務模範獎」，為領有照顧服務員結業證書或單一級技術證照之照顧服務員，由其任職的服務單位所推薦，有蘇怡翠、蘇均婷、辜淑雲、吳汶瑾、林靜靜、吳思涵、郭銀桃、夏琬伶、張英、余俊賦等10人獲獎。服務資歷從2年到18年不等，有多位都是從照顧家人後，深感社區與家庭照顧專業的需要，而後轉進照服員的行業。資歷最深的吳汶瑾已有18年。
第三類「長照好友獎」，是表彰在基隆長照服務推動上有顯著貢獻者，計有康惠雯、駱集泉、余采樺3人獲獎。其中駱集泉從事送餐志工已有4年之久，雖已71歲，但仍堅持積極為高齡化社會的照顧產業行列，獻上自己的經驗與心力，將每一份愛及溫暖送至失能長者心中，今天也是完成送餐服務後，才匆忙趕到現場受獎。
社會處長吳挺鋒說，家中如有失能失智者有申請長照需求的市民朋友，歡迎撥打免付費「1966」長期照顧服務專線，將有照管中心專人為您服務，以提供失能需求評估及媒合適宜長照服務，以協助減輕家庭負擔。
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