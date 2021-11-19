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花蓮聯合豐年節今展開 台鐵配合迎賓花蓮站濃濃原民風

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
台鐵花蓮運務段與斯巴克集團合作，配合豐年節活動，今起一連3天在花蓮火車站，擇定固定車次安排穿著原住民服飾的人員迎賓，讓遊客相當驚喜。圖／花蓮運務段提供
台鐵花蓮運務段與斯巴克集團合作，配合豐年節活動，今起一連3天在花蓮火車站，擇定固定車次安排穿著原住民服飾的人員迎賓，讓遊客相當驚喜。圖／花蓮運務段提供

花蓮火車站最近洋溢濃濃原住民風情。配合今天開始一連3天的花蓮縣原住民聯合豐年節活動，台鐵也規畫「歡慶豐年節」車站迎賓活動，今起擇定多個班次，在列車抵達花蓮火車站時，安排協力廠商斯巴克集團員工穿著傳統原住民服飾，引導下車，今天第一天，旅客一下月台，就感受到花蓮原住民的熱情，相當驚喜。

一年一度的原住民聯合豐年節，是花蓮各原住民族群一大盛事，原本都在暑假舉辦，今年因疫情延後到11月，今天起一連三3天，在花蓮縣立體育場旁德興大草坪，有阿美族、布農族、太魯閣族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、賽德克族等多元族群，輪番上台展演歌舞，還請來金曲歌手昊恩+Puyuma Family Band、kasiraw鹹豬肉樂團、阿布絲、舞思愛等實力派原民唱將演唱。

台鐵花蓮運務段與斯巴克集團為配合豐年節，精心規畫活動，今起至19日，擇定固定班次，在列車抵達花蓮火車站月台時，安排穿著原住民傳統服飾的人員迎賓，致上歡迎詞，也引導旅客下車動線，車站同步播放原民慶典族曲，相當熱鬧，充滿原味。

花蓮運務段長吳金添說，迎賓車次有402車次、412車次、222車次、426車次，星期六206車次、日208車次，只要旅客一下月台，就能感受到花蓮濃厚的原住民族熱情，也歡迎遊客合影留念。

台鐵花蓮運務段與斯巴克集團合作，配合豐年節活動，今起一連3天在花蓮火車站，擇定固定車次安排穿著原住民服飾的人員迎賓。圖／花蓮運務段提供
台鐵花蓮運務段與斯巴克集團合作，配合豐年節活動，今起一連3天在花蓮火車站，擇定固定車次安排穿著原住民服飾的人員迎賓。圖／花蓮運務段提供
台鐵花蓮運務段與斯巴克集團合作，配合豐年節活動，今起一連3天在花蓮火車站，擇定固定車次安排穿著原住民服飾的人員迎賓。圖／花蓮運務段提供
台鐵花蓮運務段與斯巴克集團合作，配合豐年節活動，今起一連3天在花蓮火車站，擇定固定車次安排穿著原住民服飾的人員迎賓。圖／花蓮運務段提供

花蓮 原住民 豐年節

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