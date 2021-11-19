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宜蘭通勤族停車需求高 壯圍共乘停車場11月22日起收費
雪山隧道2006年開通以來，台北、宜蘭交通往返更加便利，不少在北部上班、居住宜蘭的民眾，選擇以共乘方式通勤，不只環保又省錢。有鑒於此，宜蘭縣政府在高速公路橋下設置7處共乘停車站，其中，壯圍共乘停車站常有久停車輛，縣府交通處自11月22日起開始計次收費，以提升該處車位周轉率。
縣府考量民眾共乘需求，在高速公路橋下設有7處共乘停車場，北起頭城、礁溪、壯圍、七張、五結、羅東，以及冬山，共有汽車406席、機車551席。
其中，壯圍共乘停車場臨近宜蘭交流道，亦是國道客運壯圍站乘客主要停車空間。交通處表示，通勤民眾停車需求高，該停車場迄今擴建3次，不只把汽車停車位增設成134席，最後1次更新增機車停車位，共279席。
不過，通勤民眾因場內常有久停車輛，常常找不到車位，有些人耽誤預約的國道客運班次，也有人為了趕車，停放社區道路，卻影響當地居民出入。
為改善停車空間不足的情形，縣府與地方議員、公所、村長開會討論，決定採計次收費以加強管理，希望可減少占用、提高車位周轉率。交通處說明，為減少通勤民眾的負擔，24小時內收費20元，第2天起為50元，若停放超過一周，第8天起以100元計費。
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