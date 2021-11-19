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打造友善兒童城市 台東邀特公盟整興建8座親子公園

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
臺東縣長饒慶鈴表示，為營造完善兒童友善空間，將興建及整建縣內8座親子公園。記者卜敏正／翻攝
臺東縣長饒慶鈴表示，為營造完善兒童友善空間，將興建及整建縣內8座親子公園。記者卜敏正／翻攝

臺東縣政府為營造完善兒童友善空間，將興建及整建縣內8座親子公園，並規劃於社福、教育、基礎建設、交通、觀光等面向推動兒童友善環境政策，縣長饒慶鈴今邀請「還我特色公園行動聯盟」(特公盟)副理事長李玉華，辦理教育訓練講座，培養推動業務種子。

饒慶鈴表示，上任後開始推動「慢經濟」，希望吸引更多人東漂，首要就是打造宜居環境，致力提供青壯年養育下一代的良好環境，明年起育兒津貼將提升至第1胎3萬、第2胎以上3萬6000元，推動免費到宅育兒指導、幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師、全國首創類公共化政策，積極打造親子遊憩空間。

饒慶鈴說，未來2年將新建6座、整建2座，共8座親子公園，包括近期將完成的知本公園，以及與史前文化博物館合作打造的全齡遊憩環境、在臺東舊站特區體育場，及臺東大學中間擴建兒童運動公園，美術館周邊蛋糕公園整建；另預計於鹿野鄉及金峰鄉新建兒童公園、成功鎮比西里岸打造複合型態公園，及整建卑南鄉鄉有公園。

縣府建設處說明，特公盟帶起全國兒童特色公園改造運動，每年平均至少參與300場公園遊戲場改造設計案審查和實地勘查，成功推動全國13縣市完成200座共融／特色遊戲場，為推動縣內更多面向兒童友善措施及政策，邀請特公盟加入跨局處工作小組。

特公盟本次協辦教育訓練，原本受邀參與臺東推動自然風格遊戲場域，經討論後認為兒童友善議題不應侷限於公園改造，因此與特公盟及跨局處攜手，期盼推出更多讓父母有感施政，建構適合0到18歲，且具在地化特色的遊戲空間。

特公盟受邀到台東，辦理教育訓練講座，培養推動業務種子，要助臺東縣政府營造兒童友善空間。記者卜敏正／翻攝
特公盟受邀到台東，辦理教育訓練講座，培養推動業務種子，要助臺東縣政府營造兒童友善空間。記者卜敏正／翻攝
臺東縣長饒慶鈴今天邀請特公盟副理事長李玉華，辦理教育訓練講座，培養推動業務種子。記者卜敏正／翻攝
臺東縣長饒慶鈴今天邀請特公盟副理事長李玉華，辦理教育訓練講座，培養推動業務種子。記者卜敏正／翻攝

饒慶鈴 親子 醫師

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