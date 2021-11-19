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花蓮縣府聯手旅遊業推離島包機 下月金門澎湖各一航班

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府與金門、澎湖旅遊業者聯手，下月推出包機，由立榮航空規畫，每班約有180個座位。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣府與金門、澎湖旅遊業者聯手，下月推出包機，由立榮航空規畫，每班約有180個座位。圖／花蓮縣府提供

疫情趨緩，花蓮縣政府與金門澎湖兩地旅遊公、工會攜手推動觀光，促成下月兩架次包機，載金、澎遊客搭機來花蓮遊賞美景，花蓮民眾也可藉由便利交通到離島一遊。花蓮到金門、澎湖3天2夜遊程，價位約1萬餘元，已受理報名。

縣府觀光處長張志翔說，縣府積極發展新型態旅遊模式，邀約全國遊客造訪花蓮滿去年10月花蓮、金門包機首航，民眾回響熱烈，縣長徐榛蔚回訪進行縣政交流，也簽訂合作備忘錄。

張志翔表示，疫情趨緩，縣府再次與金門及澎湖的旅遊公（工）會合作，促成12月26至28日花蓮、金門，12月29至31日花蓮、澎湖的包機，商請立榮航空負責，都是雙向對開，每班有180個座位，將遵守中央指引落實相關防疫措施，縣府期盼透過包機帶動花蓮觀光起飛。

金門及澎湖來訪花蓮的遊客，安排太魯閣國家公園、花東縱谷、台11線沿海各項美景、熱門網美打卡點，也會逛東大門夜市、參加最high的太平洋觀光節演唱會。

至於花蓮到金門、澎湖的旅遊團，3天2夜行程依住宿房型不同，價格約在1萬元到1萬4900元之間，澎湖團11月底前報名有優惠價。遊程包含許多知名景點，金門部分有陳景蘭洋樓、沙美摩洛哥、古崗湖畔咖啡等，澎湖安排跨海大橋、內垵遊憩區、大菓葉玄武岩等景點，即日起開放報名，金門遊程可洽（03）8359474、澎湖遊程可洽（03）8466898報名，。

張志翔說，縣政府下半年活動一波接一波，將熱鬧到明年農曆春節，除了正舉辦的鯉魚潭「紅面鴨歡樂派對盒」活動，太平洋觀光節跨年演唱會將於12月26日起在花蓮市東大門廣場嗨唱6天6夜一直到跨年，參加完跨年活動後，還能前往花蓮七星潭參加元旦健走；另外從明年1月22日至2月20日，太平洋公園及鯉魚潭將舉辦太平洋燈會，歡喜迎接農曆新年。

花蓮縣府與金門、澎湖旅遊業者聯手，下月推出包機，載兩離島遊客到花蓮，遊玩大石鼻山步道等網美打卡景點。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣府與金門、澎湖旅遊業者聯手，下月推出包機，載兩離島遊客到花蓮，遊玩大石鼻山步道等網美打卡景點。圖／花蓮縣府提供

花蓮 金門 澎湖

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