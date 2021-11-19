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2021壯圍沙丘地景藝術節今登場 推五倍券優惠搶商機

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
「2021壯圍沙丘地景藝術節」今天盛大開幕。記者林佳彣／攝影
「2021壯圍沙丘地景藝術節」今天盛大開幕。記者林佳彣／攝影

「2021壯圍沙丘地景藝術節」今天盛大登場，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處攜手宜蘭縣政府、壯圍鄉公所共同舉辦，今年集結宜蘭在地藝術家打造，新增6件大型藝術作品。交通部長王國材、觀光局長張錫聰、宜蘭縣長林姿妙等人出席開幕，行銷宜蘭在地觀光，現場更以大鍋炒壯圍出產的花生，期盼炒熱宜蘭觀光。

邁入第3年的壯圍沙丘地景藝術節，今起到明年2月28日；以「沙丘藝域」為主題，藝術家利用壯圍環境、廢棄素材進行現地創作，6件作品融入在地農特產、生態景觀，像是《豐登向榮》結合早年先民耕牛文化、《倚繩分魚》表現牽罟文化，還有宜蘭著名景點《龜山朝日》等。此外，民眾在現場還能欣賞到前兩屆共9件作品。

交通部長王國材、觀光局長張錫聰、宜蘭縣長林姿妙、壯圍鄉長沈清山等人，今天出席開幕活動；宜蘭藝術團隊A Root同根生樂團、龜之劇場，以在地元素的音樂、舞蹈揭開序幕。

王國材表示，交通部推動國際六大魅力景區，包含壯圍沙丘，趁著疫情期間，將國內景點建置起來，待國境開放之後，就能吸引觀光客到來。中央發行五倍券、交通部推國旅券，各部會也祭出加碼券，期待提振國旅、擴大內需，以帶動觀光。

壯圍鄉長沈清山說，壯圍過去被稱為觀光沙漠，第一屆活動吸引18萬名遊客，隔年遇到疫情，人數少了些，今年交通部加持之下，有信心達到30萬人潮。林姿妙也說，壯圍是偏遠地區，希望地景藝術節能刺激當地觀光發展。

另外，東北角風管處邀集大東北角觀光圈業者，推出「劵戀東北角」優惠，凡於活動期間，民眾持五倍券、上傳照片等，就能享有消費折扣，詳情可上東北角風管處官網或臉書粉專「東北角之友」查詢。

交通部長王國材（右二）等人大鍋炒壯圍出產的花生，期盼炒熱宜蘭觀光。記者林佳彣／攝影
交通部長王國材（右二）等人大鍋炒壯圍出產的花生，期盼炒熱宜蘭觀光。記者林佳彣／攝影
「2021壯圍沙丘地景藝術節」今天開幕，交通部長王國材、觀光局長張錫聰、宜蘭縣長林姿妙、壯圍鄉長沈清山等人出席，行銷宜蘭在地觀光。記者林佳彣／攝影
「2021壯圍沙丘地景藝術節」今天開幕，交通部長王國材、觀光局長張錫聰、宜蘭縣長林姿妙、壯圍鄉長沈清山等人出席，行銷宜蘭在地觀光。記者林佳彣／攝影
《龜山朝日》為宜蘭著名景點龜山島。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
《龜山朝日》為宜蘭著名景點龜山島。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
《倚繩分魚》呈現牽罟文化。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
《倚繩分魚》呈現牽罟文化。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
《豐登向榮》結合早年先民耕牛文化。記者林佳彣／攝影
《豐登向榮》結合早年先民耕牛文化。記者林佳彣／攝影

宜蘭 交通部長 王國材

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