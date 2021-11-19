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影／174公斤大鯊魚遊客驚嘆 船長：沒找到鬼頭刀改抓鯊

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
張文釗昨出海捕魚，返港從魚艙中吊出174公斤大鯊。記者卜敏正／攝影
張文釗昨出海捕魚，返港從魚艙中吊出174公斤大鯊。記者卜敏正／攝影

台東縣成功鎮新港區漁會船長張文釗昨出海捕魚，返港從魚艙中吊出多尾大鯊，最重約174公斤，讓現場參訪小朋友讚嘆不已，他坦言最近是鬼頭刀產季，但疑受氣候等因素影響，凌晨出海找不到鬼頭刀，發現不少鯊魚，才捕鯊彌補損失。

台東縣延平鄉鸞山國小師生，昨天到成功漁港校外教學，鸞山國小主任表示，山上孩子沒看過海裏大魚，帶孩子們戶外教學，看到成功漁港的鬼頭刀、鯊魚、旗魚等魚貨，真的讓孩子們開了眼界。

張文釗表示，近年鬼頭刀魚季縮短，過去可長達3個月，現在僅剩1個月，不得已才改捕抓鯊魚，這尾174公斤大鯊並不算大，之前曾抓過更大的，但現在船工人手不足，1艘船才2個人，他和另1名船員與這尾鯊魚搏鬥1個多小時才成功降伏。

「來成功鎮享受新鮮海味！」張文釗與妻子還經營「阿桃姐魚干魯肉飯」，他直言新鮮海產不需太多調味就好吃，現在對鯊魚有多元料理方式，魚內臟可炒魚雜，魚腹、兩側魚頰最鮮嫩，只要懂得料理訣竅，絕對沒有魚腥味，一定好吃。

張文釗昨出海捕魚，返港從魚艙中吊出多尾大鯊，最重約174公斤。記者卜敏正／攝影
張文釗昨出海捕魚，返港從魚艙中吊出多尾大鯊，最重約174公斤。記者卜敏正／攝影
張文釗昨出海捕魚，返港從魚艙中吊出174公斤大鯊。記者卜敏正／攝影
張文釗昨出海捕魚，返港從魚艙中吊出174公斤大鯊。記者卜敏正／攝影
鯊魚內臟炒魚雜鮮脆好吃。記者卜敏正／攝影
鯊魚內臟炒魚雜鮮脆好吃。記者卜敏正／攝影
174公斤大鯊必須四人齊力才能抬起秤重。記者卜敏正／攝影
174公斤大鯊必須四人齊力才能抬起秤重。記者卜敏正／攝影

鯊魚 台東

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