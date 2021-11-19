糗！台鐵全新自強號花蓮試車卡半路 急拖回檢查

台鐵全新自強號（城際列車）EMU3000型預計12月29日上線營運，未料今天下午在花蓮試車時，卡在花蓮建國路平交道。對此，台鐵表示，EMU3000型車下BECU裝置（韌機控制單元）異常，測試的時候卡住，目前異常已經排除，已經拖回花蓮機務段。

台鐵說，是首次發生這樣的情況，不過應該是個案，日本原廠技師都在車上，正在進行了解中。

台鐵說，經釐清，該事件下午2時40分發生，2時48分請求支援，2時53分機車就連掛，3時02分就到花蓮站。因為是試車，車上沒有旅客只有試車人員，包含日立原廠、驗證公司還有台鐵局的人。

台鐵稍早發布新聞稿指出，有關8771次(EMU3000型試運轉測試)，列車不出力一事，經查當時係在花蓮站慢速進站，司機員用電門控速至30km/h左右時，TCMS顯示BECU異常（代碼：4401），為求安全，已派救援機車將列車牽引回花蓮機務段，目前正由台鐵局檢修人員與日籍技師，共同檢查本次異常原因。

台鐵說，儘管異常訊號已經排除，但為了慎重起見，今天暫停試車。由於韌機須交由德國原廠技師檢查，預計明天才會恢復試車。