中橫公路彎道與砂石車擦撞 近600萬元跑車車頭毀了
新北市亞裔澳洲籍彭姓男子，昨天駕駛新車要價近600萬元的高檔跑車行駛台8線中橫公路，近中午時行經花蓮慈恩段時，過彎時與對向砂石車發生擦撞，跑車車頭卡進砂石車車斗下，嚴重損毀。警方調查雙方都未酒駕，事故原因與肇事責任還在釐清。
這台高檔跑車型號為KTM X-BOW GT，為奧地利廠牌，有特殊設計無框擋風玻璃結構、方程式賽車技術製造、碳纖車體結構與專業賽車內觀設計等三大特色，最大馬力 285 匹馬力及 42.84 公斤米的最大扭力，極限時速可達217公里，新車售價高達598 萬。
據了解，36歲的彭姓男子是亞裔澳洲籍，昨天獨自駕駛這台掛著試駕車牌的跑車，從花蓮端上中橫公路，往西方向行駛；上午11時許經過台8線133.35公里處慈恩段，過彎時與砂石車擦撞。
警方調查，試駕車原則上以30天為一期，在試駕期間合法上路，與一般車輛無異；彭男及砂石車陳姓駕駛都沒有酒駕，但車損嚴重，肇責待釐清，將送事故委員會鑑定；據修車業者估計，跑車左車頭卡進砂石車車斗，嚴重損毀，估計修車費用可能高達百萬元。
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