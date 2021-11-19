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高鐵宜蘭站提第5方案 王國材：溪南、溪北較平衡
高鐵宜蘭站址迄今尚未敲定，交通部提出第5折衷方案，位在縣政中心以南、蘭陽溪以北，也是目前共識最高的站址。宜蘭縣長林姿妙今天認為，不管第幾案，都是廣義的縣政下中心，希望中央趕快核定。交通部長王國材表示，目前提出的方案，大家覺得溪南、溪北是比較平衡，地方的聲音我們聽到了，後續會請顧問公司再做細部規劃。
立法院交通委員會11月17日南下考察宜蘭建設，交通部提最新的第5折衷方案，站址位於縣政中心站以南約350公尺，優點是在宜蘭市、羅東鎮之間，能兼顧溪北、溪南發展。
「2021壯圍沙丘地景藝術節」今天登場，交通部長王國材、宜蘭縣長林姿妙今天出席開幕。林姿妙致詞提到，今天早上雪隧塞車，向部長王國材喊話，宜蘭就是這麼辛苦，希望鐵路高架、高鐵延伸、東部快鐵趕快建置，讓宜蘭東西南北平衡發展，同時強調尊重專業。
林姿妙也說，目前積極推動宜蘭縣交通建設，感謝縣民熱衷參與，每個各鄉鎮為各自請命是好事，大家一起共同努力的力量最大。她重申尊重專業，不管是第幾案，宜蘭站以南、蘭陽橋以北，都是廣義的縣政中心，希望中央趕快核定。
對於林姿妙「廣義的縣政中心站」的說法，王國材說，那個地方就在宜蘭縣政中心附近，溪南、溪北民眾覺得這樣比較平衡，這也是地方提出的聲音，我們聽到了，所以提出第5方案。
王國材也提到，路線經過地區等細部規劃，前天考察後已經交代顧問公司進行評估，「如果很確定」就會向大家報告，至於是否會召開地方說明會，他回應，也可能，待確定時會再說明。
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