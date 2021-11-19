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花蓮青宅停車位嚴重不足 大漢釋500格每格月租僅300

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮青年住宅即將全數交屋，為解決停車空間不足問題，縣府協調大漢技術學院釋出500格車位供租用。圖／報系資料照片
花蓮青年住宅即將全數交屋，為解決停車空間不足問題，縣府協調大漢技術學院釋出500格車位供租用。圖／報系資料照片

花蓮縣府推的青年住宅交屋接近完成，但停車位不到一半，嚴重不足；縣府建設處協調青宅旁的大漢技術學院提供500停車格，以月租300元優惠價供住戶租用。

青年住宅位於新城鄉北埔村，809戶幾近交屋完成，預計有2000多人入住，不過僅規畫370個停車位，在住戶陸續入住後，凸顯停車位不足問題。

縣議員邱光明今天在縣議會質詢時，關切青宅停車問題。邱光明說，民眾若因無處可停，將車輛停放在周邊道路，可能影響交通安全。他建議縣府在青宅對面的公有地大漢段461地號，闢一處平面停車場，滿足住戶停車需求。

邱光明還提到，希望縣府協助在青宅陽台，或者公共區域下方增設防護網，避免住戶或小朋友不小心跌落受傷。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆說，該地號屬於公有地，目前是公園，希望保留綠地空間給住戶休憩使用，但縣府也很重視停車問題，已與大漢技術學院協調，校方同意提供500個停車空間。

鄧子榆說，原本大漢停車格一小時費率是20元，為優惠青宅住戶，月租只收300元，初步談妥可提供500格，若還有需求，可再擴增到700格。

他表示，目前也正進行北埔地區的都市計畫通盤檢討，會將停車需求納入，持續尋找有無適合土地，規畫開闢停車空間。

至於防護措施，鄧子榆說，相關法規並未規定要設置，因就快完成交屋，28日管委會將召開第一次會議，會將建議管委會與住戶討論是否需要增設防護措施。

青年住宅 北埔 花蓮

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