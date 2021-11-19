台東知本光電案縣府不同意廠商展延 部落：應立即解約

爭議3年的台東知本光電開發案，日前在縣議員質詢下，縣府鬆口廠商已超過申請展延合約期限，不會再同意展延的申請。知本卑南族卡大地布部落今天發聲明表示，縣府應立即解約。

卡大地布部落族人、議員陳政宗說，縣府雖回覆廠商不展延，但仍舊不願終止知本光電案，目前合約關係仍在，意味著撕裂卡大地布傳統領域主權的威脅並沒有消失。

他說，部落實在不明白，縣府一邊搖著尊重部落且保障部落權益的大旗，實際卻做實了藐視部落主權，犧牲原住民對傳統領域的權益，嚴正呼籲縣府不正義的知本光電案應立即解約。

今年9月光電開發廠商向縣府第2次申請展延合約，議員在日前地情會質詢，縣府表態不同意展延，表示因該公司申請展延時限逾期及合約中部份工作內容及項目尚未完成。

針對縣府不同意廠商展延合約申請，卡大地布部落今天發出5點聲明，包括開發案立即解約、縣府及廠商認清卡大地布部落的主體、今後縣府對部落傳統領域開發必須先主動告知部落、今後部落傳統領域使用，將開會並公布使用辦法及原民會應立即修正現行諮商同意辦法。

縣財經處處長章正文表示，尊重部落的意見，不同意廠商展延，主要是廠商部分工作內容和項目還沒有完成，因舞，縣府依據這兩項理由回覆廠商不同意展延。