影／肥美鬼頭刀日前爆量 漁民嘆魚期縮短總數量減少

台東縣成功鎮新港漁港日前捕獲6萬4千多公斤鬼頭刀，漁民開心不已，期許持續豐收，今年可以過好年，但部分漁民憂心指出，過去鬼頭刀魚季長達3個月，近年魚季縮短、約只剩1個月，總體數量不如預期，專家說明並未單日爆量，魚期縮短與氣候有關。

張姓船長昨出海捕鬼頭刀，返港卻只吊出鯊魚，他坦言最近是鬼頭刀產季，但不知道是氣候還是其他因素影響，雖然月初幾天量不錯，昨天凌晨出海卻找不到鬼頭刀，只發現不少鯊魚，才捕鯊彌補損失。

水產試驗所東部海洋生物研究中心主任何源興表示，研究中心的確發現魚期縮短現象，原因與氣候變遷有關，另日前捕獲6萬4千多公斤並非單日數量，應是2日合計數量，實際上鬼頭刀並未單日爆量。

成功鎮新港區漁會主任陳錦泰表示，鬼頭刀是漁會每年最大漁獲量，每年10到11月季節轉涼後，鬼頭刀數量最多，日前成功附近海域，大批鬼頭刀隨冷鋒洄游，月初曾捕獲6萬4000多公斤鬼頭刀，肉質非常肥美，國內近9成鬼頭刀都是外銷歐美，是作魚排最佳食材。